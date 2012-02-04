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Постер к сериалу Кабы я была царица
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Киноафиша Сериалы Кабы я была царица

Кабы я была царица (2012 - 2012)

Кабы я была царица 16+
Год выпуска 2012
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 46 минут
Телеканал Россия 1
Продолжительность сериала 3 часа 4 минуты
О чем сериал

Мать Тамары погибла, и она стала опекуном для своих младших сестер. В постоянных заботах о них и прошли молодые годы девушки. Она так и не смогла построить своего личного счастья. Сестры выросли. В годовщину со дня смерти родительницы они встретились и начали вспоминать, как когда-то в детские годы любили играть в игру, в которой в конце все загадывают желания. Начиналась игра фразой: «Кабы я была царица…» В юном возрасте девчонки грезили о сказочном принце, но теперь у них совсем другие мечты...

В ролях
В ролях
Зоя Буряк
Зоя Буряк
Александр Касаткин
Александр Касаткин
Анастасия Панина
Анастасия Панина
Леся Кудряшова
Леся Кудряшова
Виктор Полторацкий
Тимофей Каратаев
Тимофей Каратаев
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Кабы я была царица - Сезон 1 Сезон 1
2012, 4 эпизода
 
Кадры из сериала
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