Мать Тамары погибла, и она стала опекуном для своих младших сестер. В постоянных заботах о них и прошли молодые годы девушки. Она так и не смогла построить своего личного счастья. Сестры выросли. В годовщину со дня смерти родительницы они встретились и начали вспоминать, как когда-то в детские годы любили играть в игру, в которой в конце все загадывают желания. Начиналась игра фразой: «Кабы я была царица…» В юном возрасте девчонки грезили о сказочном принце, но теперь у них совсем другие мечты...