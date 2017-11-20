«Психологини» — это комедийный сериал от телеканала СТС, в центре событий которого три женщины с психологическим образованием. Татьяна ведет консультации и пытается написать книгу, Виктория учит женщин, как заполучить богатого мужчину, при том что сама замужем за домохозяином, а Алина работает в школе и находится в поисках будущего мужа. Спустя много лет подруги воссоединяются, как раз когда у каждой из них полно проблем в личной жизни. Вместе они помогают друг другу профессионально диагностировать проблемы и находить из них выход.