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Киноафиша Сериалы Психологини
Психологини (2017 - 2019) Психологини 16+
Год выпуска 2017
Страна Россия
Всего сезонов 2 сезона
Эпизод длится 24 минуты
Телеканал СТС
Продолжительность 16 часов 48 минут
О чем сериал

«Психологини» — это комедийный сериал от телеканала СТС, в центре событий которого три женщины с психологическим образованием. Татьяна ведет консультации и пытается написать книгу, Виктория учит женщин, как заполучить богатого мужчину, при том что сама замужем за домохозяином, а Алина работает в школе и находится в поисках будущего мужа. Спустя много лет подруги воссоединяются, как раз когда у каждой из них полно проблем в личной жизни. Вместе они помогают друг другу профессионально диагностировать проблемы и находить из них выход.

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Анна Старшенбаум
Анна Старшенбаум Алина
София Каштанова
София Каштанова Виктория Покровская
Егор Корешков
Егор Корешков Митя, муж Вики
Дмитрий Ендальцев
Дмитрий Ендальцев Андрей, юрист, бойфренд Тани
Ольга Хохлова
Ольга Хохлова
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Психологини - Сезон 1 Сезон 1
2017, 21 эпизод
 
Психологини - Сезон 2 Сезон 2
2019, 21 эпизод
 
Кадры из сериала
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