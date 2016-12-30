«Зимняя сказка, или Королева, потерявшая имя»: Рецензия Киноафиши
Современные новогодние сказки давно уже успели набить оскомину даже самому неприхотливому зрителю: начиная с ремейков старых телевизионных хитов, заканчивая бесконечными киносериалами, где с каждым годом меняется лишь цифра в конце названия праздничной «эпопеи». Никто не следит ни за развитием однообразных сюжетов, ни за игрой уже бессменных актёров.
Поскольку новогоднее кино стало лишь атрибутом празднования, таким же, как оливье и «Голубой огонёк», ежегодно мы получаем один и тот же подарок на Новый год, только каждый раз упакованный в другую обёртку. Однако дело приобретает весьма неожиданный поворот, когда за работу берётся оскароносный итальянский режиссёр документальных фильмов, а в актёрах оказывается один из секс-символов европейского кинематографа.
Как и полагается всякой сказке, в далёком-далёком королевстве, в котором долгое время царствовало вполне ощутимое спокойствие, вдруг что-то пошло не так. А именно, на горных склонах Южного Тироля жила-была прекрасная Регина (что в переводе с итальянского значит Королева), которая забыла, что она может быть прекрасной, оттого все и позабыли её настоящее имя. Регину (Люсия Масчино) вообще за женщину, по большому счёту, не считали и всячески избегали её компании. И заперлась королева в своём замке, — в небольшом гостевом отеле, — и перестала принимать гостей, стала вести аскетичный образ жизни, а её единственной подругой стала белоснежная домашняя куропатка. Но вдруг на царство напала геомагнитная буря, и солнце стало «гаснуть», и все жители начали впадать в панику. Все, кроме Регины. Но ровно до тех пор, пока на её пороге не оказался таинственный незнакомец с романтичным именем Вальтер (Кристиан Де Сика) и, в противоположность всему миру, не стал для неё личным светилом.
Впрочем, история «Зимней сказки, или Королевы, потерявшей имя» тоже не отличается оригинальностью, если не брать в расчёт оригинальное видение режиссёра. Катерина Кароне берёт бытовую историю и преисполняет её эксцентричными выходками и обстоятельствами, которые едва ли возможны в обыденной жизни. Этот киномир преисполнен абсурдом и фарсом, лёгкой иронией, меланхолией и непревзойдённым чувством юмором. Эта сказка, где чёрствая и отрешённая от всего мира принцесса, встретив настоящего принца, — рассеянного и инфантильного, — забывает о печали, и буквально расцветает на глазах. И в то самое время, пока мир сходит с ума от возможного апокалипсиса, и начинает затухать, двое тоже сходят с ума, но находят весомый смысл жить.
Всё-таки самое главное очарование картины Кароне — это неожиданность и умелое жонглирование абсурдными ситуациями, которые покрывают намеренно использованные сказочные и новогодние штампы. Помимо того, в фильме можно увидеть огромное количество отсылок к старым европейским мультфильмам и книгам, а сами персонажи того и норовят повторить какую-нибудь расхожую и избитую сцену из мирового кинематографа, но выпутаться из неё совершенно невероятным способом. Скорее, «Зимняя сказка, или Королева, потерявшая имя» — это не столько кино для зрителя, сколько заигрывание с ним, дёргание за ниточки ассоциаций и впечатлений.
В фильме нет никаких графических эффектов, ведь вся красота держится на естественной красоте Тирольских простор и обаятельных актёрах, имя которых не требует представление. По крайне мере, для итальянской публики все они известны едва ли не с детства, но после этой сказки Кристиан Де Сика и Люсия Масчико едва ли вылетят из головы российских киноманов.
Евгений Антипин
В российском прокате с 1 января
Расписание и покупка билетов на фильм «Зимняя сказка, или Королева, потерявшая имя»