«Зимняя сказка, или Королева, потерявшая имя»: Рецензия Киноафиши

«Ирония судьбы, или, Все любовники попадают в рай» по-итальянски

Современные новогодние сказки давно уже успели набить оскомину даже самому неприхотливому зрителю: начиная с ремейков старых телевизионных хитов, заканчивая бесконечными киносериалами, где с каждым годом меняется лишь цифра в конце названия праздничной «эпопеи». Никто не следит ни за развитием однообразных сюжетов, ни за игрой уже бессменных актёров.

Поскольку новогоднее кино стало лишь атрибутом празднования, таким же, как оливье и «Голубой огонёк», ежегодно мы получаем один и тот же подарок на Новый год, только каждый раз упакованный в другую обёртку. Однако дело приобретает весьма неожиданный поворот, когда за работу берётся оскароносный итальянский режиссёр документальных фильмов, а в актёрах оказывается один из секс-символов европейского кинематографа.

Кадр из фильма «Зимняя сказка, или Королева, потерявшая имя»

Как и полагается всякой сказке, в далёком-далёком королевстве, в котором долгое время царствовало вполне ощутимое спокойствие, вдруг что-то пошло не так. А именно, на горных склонах Южного Тироля жила-была прекрасная Регина (что в переводе с итальянского значит Королева), которая забыла, что она может быть прекрасной, оттого все и позабыли её настоящее имя. Регину (Люсия Масчино) вообще за женщину, по большому счёту, не считали и всячески избегали её компании. И заперлась королева в своём замке, — в небольшом гостевом отеле, — и перестала принимать гостей, стала вести аскетичный образ жизни, а её единственной подругой стала белоснежная домашняя куропатка. Но вдруг на царство напала геомагнитная буря, и солнце стало «гаснуть», и все жители начали впадать в панику. Все, кроме Регины. Но ровно до тех пор, пока на её пороге не оказался таинственный незнакомец с романтичным именем Вальтер (Кристиан Де Сика) и, в противоположность всему миру, не стал для неё личным светилом.

Кадр из фильма «Зимняя сказка, или Королева, потерявшая имя»

Впрочем, история «Зимней сказки, или Королевы, потерявшей имя» тоже не отличается оригинальностью, если не брать в расчёт оригинальное видение режиссёра. Катерина Кароне берёт бытовую историю и преисполняет её эксцентричными выходками и обстоятельствами, которые едва ли возможны в обыденной жизни. Этот киномир преисполнен абсурдом и фарсом, лёгкой иронией, меланхолией и непревзойдённым чувством юмором. Эта сказка, где чёрствая и отрешённая от всего мира принцесса, встретив настоящего принца, — рассеянного и инфантильного, — забывает о печали, и буквально расцветает на глазах. И в то самое время, пока мир сходит с ума от возможного апокалипсиса, и начинает затухать, двое тоже сходят с ума, но находят весомый смысл жить.

Кадр из фильма «Зимняя сказка, или Королева, потерявшая имя»

Всё-таки самое главное очарование картины Кароне — это неожиданность и умелое жонглирование абсурдными ситуациями, которые покрывают намеренно использованные сказочные и новогодние штампы. Помимо того, в фильме можно увидеть огромное количество отсылок к старым европейским мультфильмам и книгам, а сами персонажи того и норовят повторить какую-нибудь расхожую и избитую сцену из мирового кинематографа, но выпутаться из неё совершенно невероятным способом. Скорее, «Зимняя сказка, или Королева, потерявшая имя» — это не столько кино для зрителя, сколько заигрывание с ним, дёргание за ниточки ассоциаций и впечатлений.

В фильме нет никаких графических эффектов, ведь вся красота держится на естественной красоте Тирольских простор и обаятельных актёрах, имя которых не требует представление. По крайне мере, для итальянской публики все они известны едва ли не с детства, но после этой сказки Кристиан Де Сика и Люсия Масчико едва ли вылетят из головы российских киноманов.

Кадр из фильма «Зимняя сказка, или Королева, потерявшая имя»

Евгений Антипин

В российском прокате с 1 января

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