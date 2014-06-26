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Принцесса и нищий - трейлер
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Принцесса и нищий. Трейлер

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Дата публикации: 26 июня 2014
Принцесса и нищий – Что делать, если ты принцесса маленького европейского княжества, если твой отец увлечен только эротикой в интернете, а о тебе не пишет пресса, потому что ты занимаешься открытием ветеринарных лечебниц? Правильно! Устроить небольшой скандальчик! Или очень большой скандал! Принцесса по совету дворецкого находит самого никчемного жителя княжества, молодого балбеса Антонио и притворяется, что влюбилась в него! Они гуляют по улицам, ужинают в ресторане, а специально предупрежденные папарацци снимают их! Это скандал! Принцесса выходит замуж за нищего. Принцесса добилась своего, но что теперь делать с Антонио?
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4.8 Принцесса и нищий
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