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Виджай Сетхупатхи
Vijay Sethupathi
Киноафиша
Персоны
Виджай Сетхупатхи
Виджай Сетхупатхи
Vijay Sethupathi
Дата рождения
16 января 1978
Возраст
45 лет
Знак зодиака
Козерог
Популярные фильмы
Викрам
(2022)
8.923077
Видутхалай, часть-1
(2023)
8.733334
Майкл
(2023)
7.6363635
Фильмография Виджай Сетхупатхи
Жанр
Все
Боевик
Драма
Триллер
Год
Все
2023
2022
2021
2019
Все
8
Фильмы
7
Сериалы
1
Актер
8
7.6
Майкл
Michael
боевик, драма
2023, Индия
8.7
Видутхалай, часть-1
Viduthalai Part-1
боевик, драма, триллер
2023, Индия
Солдат
Jawan
боевик, драма, триллер
2023, Индия
Билеты
8.9
Викрам
Vikram
боевик, триллер
2022, Индия
Смотрите онлайн
4.6
Дсп
Dsp
боевик
2022, Индия
Навараса: 9 эмоций
драма
2021, Индия
7.2
На районе
Petta
боевик, драма
2019, Индия
Видутхалай, часть-2
Viduthalai Part 2
боевик, драма, триллер
,
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