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Виджай Сетхупатхи
Виджай Сетхупатхи Vijay Sethupathi
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Виджай Сетхупатхи

Vijay Sethupathi

Дата рождения
16 января 1978
Возраст
45 лет
Знак зодиака
Козерог

Популярные фильмы

Викрам
Викрам (2022)
8.923077
Видутхалай, часть-1
Видутхалай, часть-1 (2023)
8.733334
Майкл
Майкл (2023)
7.6363635

Фильмография Виджай Сетхупатхи

Жанр
Год
Все 8 Фильмы 7 Сериалы 1 Актер 8
Майкл 7.6
Майкл Michael
боевик, драма 2023, Индия
Видутхалай, часть-1 8.7
Видутхалай, часть-1 Viduthalai Part-1
боевик, драма, триллер 2023, Индия
Солдат
Солдат Jawan
боевик, драма, триллер 2023, Индия
Билеты
Викрам 8.9
Викрам Vikram
боевик, триллер 2022, Индия
Дсп 4.6
Дсп Dsp
боевик 2022, Индия
Навараса: 9 эмоций
Навараса: 9 эмоций
драма 2021, Индия
На районе 7.2
На районе Petta
боевик, драма 2019, Индия
Видутхалай, часть-2 Viduthalai Part 2
боевик, драма, триллер ,
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