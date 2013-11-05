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Киноафиша Сериалы Берега моей мечты

Берега моей мечты (2013 - 2013)

Berega moej mechty 18+
Год выпуска 2013
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 44 минуты
Телеканал Россия 1
Продолжительность сериала 8 часов 48 минут

О чем сериал

Во время учений Черноморского флота Алексей Крылов, молодой офицер, вступает в конфликт с командиром корабля. Несмотря на то, что Алексей спасает корабль от катастрофы, его понижают в звании и снимают с должности. Благодаря тому, что в эту историю негласно вмешался его отец, Адмирал Крылов, этим наказание для Алексея исчерпывается, его переводят на Балтийский флот. Его друзья еще со времен училища, Сергей Апраксин и Виктор Храпов, не могут отпустить своего товарища одного – они переводятся на Балтику вслед за ним...

В ролях
В ролях
Ирина Розанова
Ирина Розанова
Екатерина Васильева
Екатерина Васильева
Михаил Тарабукин
Михаил Тарабукин
Глафира Тарханова
Глафира Тарханова
Александр Пашков
Александр Пашков
Василий Лановой
Василий Лановой
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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5 IMDb
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Сезоны
Берега моей мечты - Сезон 1 Сезон 1
2013, 12 эпизодов
 
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