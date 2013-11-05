Во время учений Черноморского флота Алексей Крылов, молодой офицер, вступает в конфликт с командиром корабля. Несмотря на то, что Алексей спасает корабль от катастрофы, его понижают в звании и снимают с должности. Благодаря тому, что в эту историю негласно вмешался его отец, Адмирал Крылов, этим наказание для Алексея исчерпывается, его переводят на Балтийский флот. Его друзья еще со времен училища, Сергей Апраксин и Виктор Храпов, не могут отпустить своего товарища одного – они переводятся на Балтику вслед за ним...