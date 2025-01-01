Меню
Награды
Награды и номинации Карлос Саура
Carlos Saura
О персоне
Фильмография
Награды
Награды и номинации Карлос Саура
Каннский кинофестиваль 1983
Технический главный приз
Победитель
Лучший художественный вклад
Победитель
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Каннский кинофестиваль 1976
Главный приз жюри
Победитель
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Каннский кинофестиваль 1974
Приз жюри
Победитель
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Каннский кинофестиваль 1988
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Каннский кинофестиваль 1978
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Каннский кинофестиваль 1977
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Каннский кинофестиваль 1973
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Каннский кинофестиваль 1960
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1985
Best Foreign Language Film
Победитель
Best Foreign Language Film
Победитель
Венецианский кинофестиваль 1993
Golden Lion
Номинант
Венецианский кинофестиваль 1984
Golden Lion
Номинант
Венецианский кинофестиваль 1968
Golden Lion
Номинант
ММКФ 2016
За выдающийся вклад в мировой кинематограф
Победитель
Берлинале 1981
Золотой берлинский медведь
Победитель
Берлинале 1968
Лучший режиссер
Победитель
Золотой берлинский медведь
Номинант
Берлинале 1966
Лучший режиссер
Победитель
Золотой берлинский медведь
Номинант
Берлинале 1989
Лучший фильм
Номинант
Берлинале 1969
Золотой берлинский медведь
Номинант
Берлинале 1964
Золотой берлинский медведь
Номинант
