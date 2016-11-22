«Рыба-мечта»: Рецензия Киноафиши

Рыба моей мечты

Творчество дебютантов – зрелище зачастую увлекательное и любопытное. Новый автор являет зрителю свой уникальный почерк и добавляет своё видение мира к уже сотням имеющихся. Бесспорно, стилистика Антона Бильжо, снявшего фильм «Рыба-мечта», заманивает и привлекает, так как фактура в его работе, безусловно, выразительная. Что касается содержания, то к нему справедливо будет добавить слово «чересчур», и в итоге, казалось бы, обычная взрослая сказка выходит за общепринятые рамки.

Кадр из фильма «Рыба-мечта»

Роману (Владимир Мишуков) 39 лет, и он считает, что это самое подходящее время сделать «что-то фундаментальное». Поэтому потомственный корректор из Санкт-Петербурга отправляется на эстонское побережье, в город Усть-Нарва, чтобы внести правки в энциклопедию профессора Полянского. Всё, чего ищет герой – это покой, тишина и уединение. Даже на просьбу живущего в том же санатории незнакомца Марка (Максим Виторган) помочь ему в соблазнении девушек он отвечает. Но по иронии судьбы, тут же в его жизни появляется отвлекающий фактор по имени Хелена (Северия Янушаускайте), которая спасает свалившегося в воду Романа от верной гибели. Причём, незнакомка вполне не прочь отдаться герою, и поэтому поиск ответа на вопрос, сколько же ножек у морского таракана, отходит на второй план.

Кадр из фильма «Рыба-мечта»

Безусловно, есть у картины Бильжо свои привлекательные стороны. Фильм сразу же ловит на крючок своей живописностью, пусть и немного прохладной, но при этом свежей и ярко очерченной. Подкупают также сладкоголосые трели Хелены, лёгкая ирония в самом начале и харизматичность исполнителей главных ролей. Но, пожалуй, главным достоинством является правдивое изображение любви, которая вспыхивает неожиданно и накрывает волной беспамятства, а затем выносит на берег, заставляя вспомнить о реальности и сделать выбор, стоит ли погружаться в эту пучину, зная, что можешь утонуть. И благодаря этой любви, происходит развитие главного героя, для которого полностью меняется смысл понятия фундаментальности и конечная цель путешествия.

Кадр из фильма «Рыба-мечта»

Однако же на этом достоинства картины заканчиваются. В какой-то момент на первый взгляд простая история начинает тонуть в собственных неровностях, вызывающих недоумение и массу вопросов. И режиссёр не даёт на них ответов, давая шанс зрителю отыскать их самостоятельно посредством погружения в атмосферу фильма. Иногда такая подача материала срабатывает, и ты интуитивно чувствуешь, что так и должно быть. Но «Рыба-мечта» бросает в океан растерянности и озадаченности, оставляя весьма сомнительное послевкусие.

Кадр из фильма «Рыба-мечта»

Против картины говорит также слишком бурное смешение жанров. Поначалу кажется, что перед вами самая простая и стандартная история маленького и одинокого человека о поиске себя и обретении любви. Затем она приобретает нотки фантастики и эротики, не забыв и об абсурде, после чего сменяется самой настоящей драмой с примесью триллера. Ну а под конец всё возвращается к тому, с чего начиналось, правда, уже с приставкой «сюр». На протяжении всего повествования фильм скачет от жанра к жанру, а затем будто признаётся в обмане, заявляя, что остался тем же, чем был в самом начале – взрослой сказкой. Но, увы, ощущение сказочности и цельность истории теряются где-то посередине, оставляя зрителю один лишь рыбий скелет и тем самым лишая возможности вкусить плоть.

Кадр из фильма «Рыба-мечта»

В российском прокате с 22 декабря 2016 года

Расписание и покупка билетов на фильм «Рыба-мечта»

Трошина Олеся