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Теория выбора

Libertas 18+
Напомним о выходе в прокат
Страна Россия / Швейцария
Продолжительность 0 минут
Год выпуска 2017
Премьера в мире 1 января 2018
Бюджет €100 000
Производство Leo Films, Leo Production
Другие названия
Libertas
Режиссер
Елена Хазанова
Елена Хазанова
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

6.6
Оцените 15 голосов
7.3 IMDb
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