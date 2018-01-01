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Libertas
18+
Напомним о выходе в прокат
драма
Страна
Россия / Швейцария
Продолжительность
0 минут
Год выпуска
2017
Премьера в мире
1 января 2018
Бюджет
€100 000
Производство
Leo Films, Leo Production
Другие названия
Libertas
Режиссер
Елена Хазанова
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма
6.6
Оцените
15
голосов
7.3
IMDb
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