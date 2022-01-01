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Анна Капалева
Анна Капалева
О персоне
Фильмография
Анна Капалева
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Дата рождения
31 августа 1979
Возраст
42 года
Знак зодиака
Дева
Биография Анны Капалевой
Родилась 31 августа 1979 года. Лодейное поле, Ленинградская область, СССР (Россия).
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Фильмография Анны Капалевой
Не чужие
драма
2018, Россия
6.0
Четвертый пассажир
мелодрама
2013, Россия
5.0
Маяк
драма
2006, Россия
6.0
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