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Киноафиша Сериалы СОБР
СОБР (2012 - 2012) СОБР 16+
Год выпуска 2012
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 46 минут
Телеканал НТВ
Продолжительность 12 часов 16 минут
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О чем сериал

«СОБР» — российский сериал о жизни одного из силовых подразделений РФ. У истоков отряда стояли офицеры, массово покидающие войска. Отсутствие работы, зарплаты, уважения дискредитировало армию. Поэтому те, у кого осталось желание служить стране, ушли в МВД. Это история о четырех боевых товарищах, которые сохранили преданность идеалам и офицерскую честь. У каждого свое прошлое: Швед — десантник, Бизон — танкист, Рязань пришел с флота, а Якушев летал. Вместе они стали одной из лучших команд, способных выполнить любую задачу.

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Сергей Векслер
Сергей Векслер подполковник Виктор Пантелеевич Максимов, командир СОБРа
Анна Капалева
Анна Капалева
Карина Андоленко
Карина Андоленко Ярослава
Андрей Лавров "Бизон" капитан Александр Медвежаев
Леся Кудряшова
Леся Кудряшова
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
СОБР - Сезон 1 Сезон 1
2012, 16 эпизодов
 
Кадры из сериала
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