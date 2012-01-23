«СОБР» — российский сериал о жизни одного из силовых подразделений РФ. У истоков отряда стояли офицеры, массово покидающие войска. Отсутствие работы, зарплаты, уважения дискредитировало армию. Поэтому те, у кого осталось желание служить стране, ушли в МВД. Это история о четырех боевых товарищах, которые сохранили преданность идеалам и офицерскую честь. У каждого свое прошлое: Швед — десантник, Бизон — танкист, Рязань пришел с флота, а Якушев летал. Вместе они стали одной из лучших команд, способных выполнить любую задачу.