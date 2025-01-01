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4.48 Психоз
Билеты от 1600₽
Киноафиша 4.48 Психоз

Спектакль 4.48 Психоз

Предсмертная пьеса Сары Кейн в исполнении толпы обезумевших женщин
Постановка
Электротеатр Станиславский 18+
Продолжительность 2 часа 10 минут, 1 антракт
Возраст 18+
Билеты от 1600₽

О концерте/спектакле

Театральное событие: «4.48 Психоз» по Саре Кейн в Электротеатре Станиславский

Приглашаем вас на спектакль «4.48 Психоз», написанный выдающейся британской драматургиней Сарой Кейн, которая оставила заметный след в театральной эстетике 1990-х годов. Это произведение стало знаковым для поколения in-yer-face, смело разрушая привычные границы между зрителем и сценой.

О спектакле

«4.48 Психоз» — это не просто спектакль, а глубокое погружение в внутренние переживания женщины. На сцене будут представлены актрисы разного возраста, создающие уникальный хор внутренних голосов. Их интонации варьируются от иронии до истерики, от депрессии до лирики, погружая зрителя в сложный мир эмоций.

Творческая команда

Режиссером спектакля является Александр Зельдович, который вместе с художниками группы AES+F исследует пределы женского существования. Эти художники не только создали визуальную составляющую спектакля, но и стали его соавторами. Их видеоряд, выполненный в 3D графике, взаимодействует с текстом, создавая ассоциативные связи и сюрреалистические образы.

Визуальный ряд

Поэтика видеоконтента насыщена архетипическими образами: женское тело, кровь, молоко, черный снег и психоделические цветы. Этот визуальный ряд дополнен элементами гротеска и фантасмагории, что усиливает воздействие текста на зрителя.

Цитата режиссера

Александр Зельдович описывает спектакль как «dance macabre» — пляску смерти, ритуал и гротеск. Он подчеркивает, что трагическое всегда представляет собой дробь: в числителе — рок, в знаменателе — человек, а в остатке каждому — по его вере.

Не упустите возможность стать частью этого уникального театрального опыта, который стремится затронуть самые глубокие струны вашей души.

Режиссер
Александр Зельдович
Александр Зельдович
В ролях
Елена Морозова
Елена Морозова
Серафима Низовская
Серафима Низовская
Анна Капалева
Анна Капалева
Татьяна Майст
Вера Кузнецова

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
17 октября
Электротеатр Станиславский Москва, Тверская, 23
19:00 от 1600 ₽
18 октября
Электротеатр Станиславский Москва, Тверская, 23
19:00 от 1600 ₽

Фотографии

4.48 Психоз 4.48 Психоз 4.48 Психоз 4.48 Психоз 4.48 Психоз 4.48 Психоз 4.48 Психоз 4.48 Психоз 4.48 Психоз

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