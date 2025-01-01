Театральное событие: «4.48 Психоз» по Саре Кейн в Электротеатре Станиславский

Приглашаем вас на спектакль «4.48 Психоз», написанный выдающейся британской драматургиней Сарой Кейн, которая оставила заметный след в театральной эстетике 1990-х годов. Это произведение стало знаковым для поколения in-yer-face, смело разрушая привычные границы между зрителем и сценой.

О спектакле

«4.48 Психоз» — это не просто спектакль, а глубокое погружение в внутренние переживания женщины. На сцене будут представлены актрисы разного возраста, создающие уникальный хор внутренних голосов. Их интонации варьируются от иронии до истерики, от депрессии до лирики, погружая зрителя в сложный мир эмоций.

Творческая команда

Режиссером спектакля является Александр Зельдович, который вместе с художниками группы AES+F исследует пределы женского существования. Эти художники не только создали визуальную составляющую спектакля, но и стали его соавторами. Их видеоряд, выполненный в 3D графике, взаимодействует с текстом, создавая ассоциативные связи и сюрреалистические образы.

Визуальный ряд

Поэтика видеоконтента насыщена архетипическими образами: женское тело, кровь, молоко, черный снег и психоделические цветы. Этот визуальный ряд дополнен элементами гротеска и фантасмагории, что усиливает воздействие текста на зрителя.

Цитата режиссера

Александр Зельдович описывает спектакль как «dance macabre» — пляску смерти, ритуал и гротеск. Он подчеркивает, что трагическое всегда представляет собой дробь: в числителе — рок, в знаменателе — человек, а в остатке каждому — по его вере.

Не упустите возможность стать частью этого уникального театрального опыта, который стремится затронуть самые глубокие струны вашей души.