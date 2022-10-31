«Нестора Петровича» искали долго: каких красавчиков и уверенных в себе артистов ждал отказ

В следующем году исполнится уже 50 лет с момента премьеры фильма «Большая перемена». Но до сих пор комедию о молодом историке, преподающем в вечерней школе, с удовольствием смотрят зрители. Во многом такой эффект создается благодаря замечательному актерскому составу картины.

Создатели ленты потратили много времени на проведение кастинга. Оживленные споры возникли вокруг кандидатов на роль учителя Нестора Петровича. Его могли сыграть признанные красавчики и уверенные в себе артисты, но всех их ждал отказ. Сразу было решено, что яркой внешностью герою отличаться не следует: завоевать уважение учеников должен был самый обычный молодой человек.

Пробы проходил Андрей Мягков, но в нем не нашли той детской непосредственности, которая отличает педагогов, влюбленных в свое дело. Константин Райкин показался чересчур азартным, а Юрий Кузьменков — слишком красивым. Последний получил взамен роль старосты. Зато, когда на кастинг пришел Михаил Кононов, присутствующие сразу поняли, что нашли того, кого искали, пишет «Комсомольская правда».