Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Aleksandr Medvedev
Kinoafisha Persons Aleksandr Medvedev

Aleksandr Medvedev

Date of Birth
27 January 1968
Age
57 years old
Zodiac sign
Aquarius
Occupation
Actor

Popular Films

Sideburns 7.3
Sideburns (1990)
The Chekist 7.0
The Chekist (1992)
Orlando 7.0
Orlando (1992)

Filmography

Genre
Year
All 4 Films 4 Actor 4
Lisa Alisa 4.8
Lisa Alisa Lisa Alisa
Crime, Drama 2001, Russia / France
Orlando 7
Orlando Orlando
Drama 1992, Great Britain / Russia / France / Italy / Netherlands
The Chekist 7
The Chekist Chekist
Drama 1992, Russia / France
Sideburns 7.3
Sideburns Bakenbardy
Comedy 1990, USSR
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more