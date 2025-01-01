Menu
Aleksandr Medvedev
Aleksandr Medvedev
Aleksandr Medvedev
Date of Birth
27 January 1968
Age
57 years old
Zodiac sign
Aquarius
Occupation
Actor
Popular Films
7.3
Sideburns
(1990)
7.0
The Chekist
(1992)
7.0
Orlando
(1992)
Filmography
4.8
Lisa Alisa
Lisa Alisa
Crime, Drama
2001, Russia / France
7
Orlando
Orlando
Drama
1992, Great Britain / Russia / France / Italy / Netherlands
7
The Chekist
Chekist
Drama
1992, Russia / France
7.3
Sideburns
Bakenbardy
Comedy
1990, USSR
