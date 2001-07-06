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Алиса, современная московская девушка, любящая хорошую компанию и ночную ресторанную тусовку, знакомится с атташе по культуре посольства Франции. Возникшая увлеченность перерастает в бурную страсть. Несколько дней и ночей они проводят вместе, но счастье заканчивается, когда из Парижа приезжают жена и дочь дипломата. Поняв, что ее бросили, Алиса решает мстить и делает это со всей изощренностью обманутой. Но месть может возвратиться как бумеранг.