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Постер фильма Лиса Алиса
4.8
Киноафиша Фильмы Лиса Алиса
4.8

Лиса Алиса

, 2001
Lisa Alisa
Россия, Франция / криминал, драма / 18+
Постер фильма Лиса Алиса
4.8

О фильме

Алиса, современная московская девушка, любящая хорошую компанию и ночную ресторанную тусовку, знакомится с атташе по культуре посольства Франции. Возникшая увлеченность перерастает в бурную страсть. Несколько дней и ночей они проводят вместе, но счастье заканчивается, когда из Парижа приезжают жена и дочь дипломата. Поняв, что ее бросили, Алиса решает мстить и делает это со всей изощренностью обманутой. Но месть может возвратиться как бумеранг.

В ролях

Ольга Сидорова
Caroline
Ирина Алферова
Ирина Алферова
Сергей Галкин
Сергей Мартынов
Сергей Мартынов
Zherar de Rosh
Ольга Беляева
Ольга Беляева
Александр Медведев
Валентина Березуцкая
Валентина Березуцкая
Дарья Волга
Alisa
Ольга Беляева
Алексей Черных
Алексей Черных
Режиссер Жан-Мишель Карре
Сценарист Виктор Мережко
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Россия / Франция
Продолжительность 1 час 26 минут
Год выпуска 2001
Премьера в мире 6 июля 2001
Производство Фора-фильм
Другие названия
Lisa Alisa, Лиса Алиса

Рейтинг фильма

4.8
Оцените 10 голосов
4.5 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие российские фильмы 

Отзывы о фильме

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