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Европа и Россия потрясены неожиданной смертью юного императора Петра II. Он скончался 14-ти лет отроду, не оставив после себя ни наследника, ни завещания. Кому же достанется корона Российской империи? Начинается ожесточённая борьба за власть. Выбрав Анну Иоанновну, тайный совет надеялся использовать её как марионетку и ширму для осуществления собственных корыстных планов. Но вельможи ошиблись - народу не по нраву восемь тиранов. Пусть будет тиран, но только ОДИН!