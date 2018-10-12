«Гофманиада»: Рецензия Киноафиши

Странная сказка

Существуют в мире такие сказки, которые невероятно сложно перенести на экран. Ведь традиционно сказка - это что? Фантазийный, необычный, завораживающий и чаще всего прекрасный мир. А когда писатель предлагает вам какой-то сюрреализм, да еще во мрачных тонах, кому такое понравится? Впрочем, никто бы не удивился, если бы сказки Гофмана экранизировал Тим Бёртон, человек, научивший нас любить загробный мир и шутки про топор в голове. И не исключено, что кто-то даже подумает про «Гофманиаду», что её снял именно Бёртон. Но нет, гордитесь, это стопроцентно российский продукт.

Название

«Гофманиада» - многострадальный долгострой. И конкретно с этим фильмом знать об этом действительно важно. Потому что он может показаться старомодным в самом плохом значении этого слова. Не очаровательным артефактом как будто из бабушкиного сундука, а залежалым товаром на полке магазина где-нибудь в сибирской глубинке. На его создание ушло по разным подсчётам от 16 до 18 лет. За которые не изменились, кажется, только сами сказки, которые лежат в основе. Хотя именно они и диктуют стилистику мультфильма. Так получается, что вся эта информация про нехватку денег, сокращение сценария, размолвку режиссёра с художником - автором кукол, замену голосов озвучания - вся она лишняя?

Кадр из анимационного фильма «Гофманиада»

Режиссер Станислав Соколов для экранизации взял три своих любимых сказки: «Песочный человек», «Золотой горшок» и «Крошка Цахес». Придумал четвёртую, связующую, где кукольный Эрнст Теодор Амадей Гофман тайком после работы бежит в театр и примеряет на себя сюртук какого-нибудь им же выдуманного персонажа. Только так он мог смириться с рутинной и скучной жизнью обычного госслужащего. А в довершении Соколов назвал это всё не экранизацией, а фантазией на тему Гофмана. Тем самым обезопасив себя от нападок тех, кто привык всё сравнивать с книгой.

Кадр из анимационного фильма «Гофманиада»

Но Гофман позволяет такое обращение с собой. Потому что его фантасмагории при прочтении представляются чем-то в духе Дали, который внезапно решил поиграть в Босха. А «Гофманиада» эти размытые образы структурирует, придаёт им форму, и вот уже вы уже согласно киваете: да, как-то так мы себе это примерно и представляли. Нелюбимая в детстве техника создания мультфильмов, кукольная, оказывается единственно уместной, когда дело касается сказок немецкого фантазёра. Угловатые, аляповатые, страшноватые, большеротые и остроносые, и все какие-то как будто припылённые. Здесь нет ни одного визуально привлекательного персонажа. Именно поэтому все они прекрасны.

Кадр из анимационного фильма «Гофманиада»

Ответственный за эту эстетику безобразного - художник Михаил Шемякин. Он нарисовал эскизы всех персонажей, по которым делались куклы. Он то, что называется, стоял у истоков проекта. Его куклы полны внутреннего содержания. Они и без слов чётко сообщают, что это за персонаж такой и что он о себе думает. Шемякин - человек мира, художник с абсолютно западной свободой в голове. Его куклы - это совершенно карнавальные персонажи. Так, например, своего Гофмана он скрестил из участника Венецианского парада с образом друга Соколова. Оттого обиднее, что в итоге творческий союз распался из-за творческих же разногласий. Советский аниматор оказался слишком сентиментальным для радикально настроенного американо-российского скульптора. Соколов превратил гофмановскую меланхолию в романтизм и решил с помощью цвета и света смягчить его пугающий мистицизм. Хотя ведьма, вопящая «В стекло», ещё долго будет являться вам во сне.

Кадр из анимационного фильма «Гофманиада»

«Гофманиада», как и сами сказки Гофмана, явно зрелище не для детей. Те, что помладше, могут испугаться и не понять большей части сюжета и диалогов. Надо отметить, кривой, витиеватый, метафоричный, аристократичный, да и просто старинный гофмановский язык практически полностью сохранён в озвучании. Под стать ему были написана и музыка к мультфильму: звенящая с переходом в дребезжащую, составленная как будто из самых неудачных интервалов, такая же неуклюжая, но выступающая в идеальной гармонии с происходящим на экране.

Кадр из анимационного фильма «Гофманиада»

А детям постарше будет попросту скучно. Нафталиновые, да ещё литературные шутки. Опять же серо-коричневые куклы вместо бьющей в глаза красками компьютерной анимации. И получается, что романтик Станислав Соколов сделал полнометражный анимационный фильм для себя и зрителей чуть помладше себя. Кто способен оценить и удачное художественное решение, и деликатное обращение с первоисточником, и многолетний неблагодарный труд. И, кстати, он совсем не возражает против сравнения с Тимом Бёртоном. Но всё же надо помнить, «Гофманиада» - это российский продукт. И это повод для гордости.

Вероника Скурихина

В российском прокате с 11 октября 2018

Расписание и покупка билетов на фильм «Гофманиада»