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Постер сериала Вольф Мессинг: Видевший сквозь время
Постер сериала Вольф Мессинг: Видевший сквозь время
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Киноафиша Сериалы Вольф Мессинг: Видевший сквозь время

Вольф Мессинг: Видевший сквозь время (2009 - 2009)

Вольф Мессинг: Видевший сквозь время 12+
Год выпуска 2009
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 49 минут
Телеканал Россия 1
Продолжительность сериала 13 часов 4 минуты
О чем сериал

Гениальный экстрасенс или талантливый шарлатан — до сих пор непонятно, кем был Вольф Мессинг на самом деле. Его жизнь обросла множеством легенд: считается, что он предсказал смерть сына Сталина и поражение Третьего Рейха во Второй мировой войне. Он якобы встречался с Фрейдом и Эйнштейном, которые восхищались его невероятными способностями. Создатели шоу вдохновлялись полуфантастической биографией знаменитого артиста и собрали воедино все самые интересные и невероятные истории о нём: начиная с тяжёлого детства в Германии и заканчивая побегом в СССР, где Мессинг несколько десятков лет служил правящему режиму.
 

В ролях
В ролях
Андрей Ильин
Андрей Ильин
Михаил Горевой
Михаил Горевой
Владимир Долинский
Владимир Долинский
Виктор Раков
Виктор Раков
Евгений Князев
Евгений Князев
Алексей Петренко
Алексей Петренко
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Вольф Мессинг: Видевший сквозь время - Сезон 1 Сезон 1
2009, 16 эпизодов
 
Кадры из сериала
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