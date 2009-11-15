Гениальный экстрасенс или талантливый шарлатан — до сих пор непонятно, кем был Вольф Мессинг на самом деле. Его жизнь обросла множеством легенд: считается, что он предсказал смерть сына Сталина и поражение Третьего Рейха во Второй мировой войне. Он якобы встречался с Фрейдом и Эйнштейном, которые восхищались его невероятными способностями. Создатели шоу вдохновлялись полуфантастической биографией знаменитого артиста и собрали воедино все самые интересные и невероятные истории о нём: начиная с тяжёлого детства в Германии и заканчивая побегом в СССР, где Мессинг несколько десятков лет служил правящему режиму.

