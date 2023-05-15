Самая скучная советская комедия: сегодня в шок повергнет даже название

Советский кинематограф нельзя назвать безупречным. Даже у маститых режиссеров случались оглушительные провалы, и яркий тому пример — фильм Владимира Мотыля «Невероятное пари, или Истинное происшествие, благополучно завершившееся сто лет назад». Даже неоправданно длинное название ленты повергнет в шок любого.

Мотыль взял за основу рассказы Чехова и собрал блестящий актерский состав. В фильме снялись Ирина Муравьева, Алексей Петренко, Михаил Козаков и другие звезды советского кино. Однако они не вытянули слабый сценарий и скучную подачу чеховского материала. Кроме того, режиссер выбрал непростой путь — он снял несколько новелл, а в кино это дело рискованное.

Зрители сошлись во мнении, что фильм получился скучный. В нем отсутствуют интрига, интересный сюжет и острота. Многие не заметили комедийной составляющей в картине, что можно считать провалом. И это вдвойне обиднее, ведь Мотыль — создатель легендарного фильма «Белое солнце пустыни». Также Владимир Яковлевич снял драму «Звезда пленительного счастья» и другие известные кинокартины. Но даже в карьере такого мастера случались откровенные неудачи.