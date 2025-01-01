Меню
Этторе Скола
Награды
Ettore Scola
О персоне
Фильмография
Награды
Награды и номинации Этторе Скола
Каннский кинофестиваль 1980
Лучший сценарий
Победитель
Лучший сценарий
Победитель
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Каннский кинофестиваль 1976
Лучший режиссер
Победитель
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Каннский кинофестиваль 1989
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Каннский кинофестиваль 1987
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Каннский кинофестиваль 1982
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Каннский кинофестиваль 1981
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Каннский кинофестиваль 1977
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Каннский кинофестиваль 1970
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Венецианский кинофестиваль 2014
Best Restored Film
Победитель
Венецианский кинофестиваль 2013
Jaeger-LeCoultre Glory to the Filmmaker Award
Победитель
Венецианский кинофестиваль 1990
Pietro Bianchi Award
Победитель
Венецианский кинофестиваль 1989
OCIC Award
Победитель
Golden Lion
Номинант
Венецианский кинофестиваль 1995
Golden Lion
Номинант
ММКФ 2001
Лучший режиссер
Победитель
Лучший режиссер
Победитель
Золотой Святой Георгий
Номинант
Берлинале 1984
Лучший режиссер
Победитель
Приз жюри читателей "Берлинер Моргенпост"
Победитель
Золотой берлинский медведь
Номинант
ММКФ 1975
Золотой приз
Победитель
Берлинале 1991
Золотой берлинский медведь
Номинант
