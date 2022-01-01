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Карла Хименес
Карла Хименес
Carla Jimenez
О персоне
Фильмография
Карла Хименес
Carla Jimenez
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Дата рождения
14 мая 1974
Возраст
48 лет
Знак зодиака
Телец
Карьера
Актриса, Сценарист, Режиссер
Биография Карлы Хименес
Родилась 14 мая 1974 года. Вествуд, Калифорния, США.
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Фильмография Карлы Хименес
Убийство кота
детектив, комедия, триллер
2014, США
5.0
Суперначо
комедия
2006, Германия / США
6.0
Нас приняли!
комедия
2006, США
7.0
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