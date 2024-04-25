«Чёртов камень»: Рецензия Киноафиши

В рамках 46-го Московского международного кинофестиваля прошел премьерный показ фильма Арсения Гончукова «Чертов камень». Семейное фэнтези рассказывает о приключениях девочек, случайно попавших в альтернативную Российскую империю с колдунами и проклятиями.

Фэнтези, особенно детское, для России жанр редкий, даже дефицитный. После распада Советского Союза, подарившего миру «Старика Хоттабыча», «Гостью из будущего» и «Двенадцать месяцев», жанр ушел глубоко в тень. Из сумрака его ненадолго вывели «Ночной дозор» и «Дневной дозор», экранизации одноименных романов Сергея Лукьяненко. Затем – неудачный «Черновик», откровенно странные «Защитники» и сносный «Тайный город» по циклу Вадима Панова. Весной 2024 года зрителя наконец осчастливили масштабной картиной «Сто лет тому вперед». И всё же – слишком мало. Не экранизированы, например, великие саги для подростков про Таню Гроттер и Мефодия Буслаева от Дмитрия Емца, почти вся библиография Лукьяненко (писатель сейчас активно исправляет эту оплошность), Панова, Перумова и других мэтров российского фэнтези.

Чертов камень

Режиссеров можно понять: фантастические проекты дороги в производстве. Они требуют масштабных декораций, сложных спецэффектов, эпических сюжетов. Любопытно решил проблему Арсений Гончуков, создатель фильма «Чертов камень». Вообще, стоящие рядом слова «Гончуков» и «семейное фэнтези» могут показаться чьим-то розыгрышем, но от этого противоречия только интереснее: дело в том, что Гончуков – режиссер некоммерческого авторского кино, всегда подчеркивающий свою независимость от форматов и финансирования. Его лента «Сын» (2014), например, – черно-белая, веб-сериал «Район тьмы» снимался строго по эпизоду в день, без гонораров актерам, специально для интернета. «Чертов камень» – совсем другая история, которая претендует на широкий прокат.

По сюжету фильма, пять подруг отправляются на велопрогулку во дворцово-парковый ансамбль Царицыно. Решают облить из лужи надоедливого старика и… попадают в альтернативную Российскую империю, в поместье великого князя Андрея Владимировича Романова. Правит страной царь Александр IV. В имении его родственника – бедственная ситуация. Двадцать лет назад усадьбу окружили стеной злобные колдуны во главе с Григорием Распутиным. Великий князь знал о проблемах из пророчества, но ничего существенного не сделал. Что случилось с венценосной особой, остается загадкой, как и то, зачем вообще нужна была вставная история про князя. Но у российского кинематографа, судя по всему, подход такой: есть возможность снять про дворцы и аристократов – снимаем.

Чертов камень

Девочки, чтобы вернуться домой, вынуждены решать проблему с колдунами. В перерывах между приключениями они наслаждаются санаторными условиями империи: едят блины и ягоды, растят оленят, гоняют на джипах, рыбачат, загорают и изучают древние свитки. К счастью, у них оказываются телефоны и зарядки, а поместье предусмотрительно электрифицировано, так что неудобств не возникает. Каким образом двадцать лет замок существует без связи с внешним миром (а соответственно, и без возможности обменяться товарами или купить их), история умалчивает. Возможно, там удалось создать первый в мире коммунистический рай: всё производство зациклено, а местных продуктов хватает для беспечной изолированной жизни.

В отечественном кинематографе отчетливо прогрессирует тренд «оживления» Российской империи: достаточно вспомнить сериалы «Карамора» и «Фандорин: Азазель». В некотором смысле «Чертов камень» встраивается в их линейку, с той лишь разницей, что это, прежде всего, детская картина. Целевая аудитория ленты – дети. И судя по восторженным воплям в зале, она попадает в их юные сердца. Подросткам фильм покажется кринжовым, взрослым – невыносимым. Но дети наверняка найдут его увлекательным, милым и веселым. Особенно, вероятно, девочки. «Чертов камень» феминистичен в лучших традициях Алисы Селезневой. Главные героини вообще не скованы гендерными предрассудками или юношеской беспомощностью: они ловят рыбу и запекают ее, учат друг друга водить, перезаряжают пистолеты и стреляют, шьют, копают, спасают жизни, разбираются в высокочастотных волнах.

Чертов камень

Взрослые в образах девочек увидят «мэрисьюшность», сумбурность, раздражающую беспечность – особенно заметные еще и потому, что не подкреплены убедительной актерской игрой. Главные героини дважды игнорируют пропажу подруги, много глупят, нарочито скрещивают руки на груди, надувают губы и топают ногами, а на новости про Российскую империю реагируют словом «Прикольно!». Мудрого призрака компания девиц и вовсе использует как умный дом, чтобы включить свет или принести воду. Но девочкам простительно: они – дети. Простительно и сценаристу Рафаэлю Ахмадуллину (он также спродюсировал фильм): ему хотелось написать сказку на основе народного фольклора. А вот к опытному режиссеру возникает множество вопросов: о постоянной съемке сверху – к концу картины от нее начинает укачивать; о позиционировании кино как семейного фэнтези – взрослых нужно сразу предупреждать, что им будет очень скучно на сеансе; о работе с актерами, сценарием, монтажом, спецэффектами (особенно когда попаданцев вырезают по контуру и «переносят» магией в другое место). Идеально отработана только локация «замок + лес»: создатели фильма выжали из нее максимум.

По тональности «Чертов камень» пока что напоминает совсем детские, низкобюджетные проекты двадцатилетней давности – «Просто добавь воды» или «Волшебники из Вэйверли Плэйс». Еще пара десятков картин – и догоним зарубежных коллег. Кстати, у «Чертова камня», судя по всему, будет продолжение. Было бы славно, если бы в нем прояснилось что-то с князьями, колдунами и самой параллельной реальностью каникулярного режима. В конце концов, она очаровательна в своей детской непосредственности и имперском шике.

Яна Титоренко