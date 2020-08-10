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Сториз
Сториз (2020 - …)
Storiz
18+
комедия
Год выпуска
2020
Страна
Россия
Всего сезонов
2 сезона
Эпизод длится
30 минут
Телеканал
СТС
Продолжительность сериала
16 часов 30 минут
О чем сериал
Юмористические зарисовки из жизни героев самых разных интересов и статусов в исполнении звёзд.
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В ролях
В ролях
Юлия Михалкова
Даниил Вахрушев
Ольга Кузьмина
Галина Стаханова
Олег Верещагин
Таша Цветкова
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг сериала
0.0
Оцените
0
голосов
6.8
IMDb
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Сезоны
Сезон 1 / Season 1
2020,
13 эпизодов
Сезон 2 / Season 2
2021,
20 эпизодов
Отзывы о сериале
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