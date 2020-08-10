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Киноафиша Сериалы Сториз

Сториз (2020 - …)

Storiz 18+
Год выпуска 2020
Страна Россия
Всего сезонов 2 сезона
Эпизод длится 30 минут
Телеканал СТС
Продолжительность сериала 16 часов 30 минут

О чем сериал

Юмористические зарисовки из жизни героев самых разных интересов и статусов в исполнении звёзд.

В ролях
В ролях
Юлия Михалкова
Юлия Михалкова
Даниил Вахрушев
Даниил Вахрушев
Ольга Кузьмина
Ольга Кузьмина
Галина Стаханова
Галина Стаханова
Олег Верещагин
Олег Верещагин
Таша Цветкова
Таша Цветкова
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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6.8 IMDb
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Сезоны
Сториз - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2020, 13 эпизодов
 
Сториз - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2021, 20 эпизодов
 
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