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Киноафиша Сериалы Урок демократии
Урок демократии (2021 - …) Урок демократии 16+
Год выпуска 2021
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 16 минут
Продолжительность 2 часа 8 минут
О чем сериал

Сериал «Урок демократии» – это российская комедийная драма о смелой и честной школьнице Вере Игнатьевой. Девушка воспитана в демократических традициях, и потому искренне верит в торжество справедливости даже в самых сложных ситуациях. Она решает во что бы то ни стало сделать мир вокруг себя лучше и баллотируется на выборы школьного президента. Вера надеется вернуть работу своей матери, а также исправить пороки всей общественной системы, начиная с простой средней школы. Но у нее есть серьезные конкуренты.

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Галина Стаханова
Галина Стаханова тётя Зина
Сергей Батаев
Сергей Батаев директор
Вера Тарасова
Вера Тарасова Алина
Анастасия Кувшинова
Анастасия Кувшинова Вера
Мария Морозова Кэт
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Урок демократии - Сезон 1 Сезон 1
2021, 8 эпизодов
 
Кадры из сериала
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