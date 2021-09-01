Сериал «Урок демократии» – это российская комедийная драма о смелой и честной школьнице Вере Игнатьевой. Девушка воспитана в демократических традициях, и потому искренне верит в торжество справедливости даже в самых сложных ситуациях. Она решает во что бы то ни стало сделать мир вокруг себя лучше и баллотируется на выборы школьного президента. Вера надеется вернуть работу своей матери, а также исправить пороки всей общественной системы, начиная с простой средней школы. Но у нее есть серьезные конкуренты.