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Киноафиша Сериалы Дом спящих красавиц

Дом спящих красавиц (2014 - 2014)

Дом спящих красавиц 12+
Год выпуска 2014
Страна Украина
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 60 минут
Телеканал Україна
Продолжительность сериала 4 часа 0 минут
О чем сериал

В старинном особняке, в квартире с антикварной мебелью, живет необычная семья. Тут нет мужчин, а четыре поколения женщин носят одно и то же редкое отчество «Игнатьевна» – по имени прапрадеда, единственного достойного мужа в роду. Проклятие «империи железных леди» сломало жизни трех из них, и на очереди – младшая из семьи, красавица Марина. Девушка скромна и замкнута, как героиня прошлого века, ей уже 23 года, но в ее жизни никогда не было влюбленности. Сумеет ли Марина вырваться из бабушкиного «плена» и встретить принца, или судьба уготовила ей продолжить печальную участь «спящей красавицы»?..

В ролях
В ролях
Сергей Перегудов
Сергей Перегудов
Бронислава Захарова
Галина Стаханова
Галина Стаханова
Евгения Дмитриева
Евгения Дмитриева
Людмила Аринина
Владимир Коренев
Владимир Коренев
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Дом спящих красавиц - Сезон 1 Сезон 1
2014, 4 эпизода
 
Кадры из сериала
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