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Постер сериала Яблоневый сад
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Киноафиша Сериалы Яблоневый сад

Яблоневый сад (2012 - 2012)

Yablonevyj sad 18+
Год выпуска 2012
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 45 минут
Телеканал Россия 1
Продолжительность сериала 3 часа 0 минут

О чем сериал

Анна Андреевна, всю жизнь проработавшая учительницей, выходит на пенсию и покупает дачу в небольшом поселке. Ее соседкой оказывается бывшая доярка Таисия. Разница в образовании и жизненном опыте не мешает им стать близкими подругами: в судьбах женщин находится много общего. Такая же крепкая дружба завязывается между их внуками Димой и Машей. Им не раз предстоит поддерживать друг друга в трудные минуты. Когда на глазах одиннадцатилетней Маши погибает ее мать, Дмитрий изо всех сил старается заботиться о ней. Но вскоре и ему самому понадобится забота Маши: через год в авиакатастрофе гибнут его родители. Проходят годы. Детская привязанность Маши перерастает в настоящую любовь, но Дмитрий женится на другой. Ему предстоит столкнуться с тяжелыми испытаниями, пройдя через которые он наконец поймет, кто его настоящая любовь.

В ролях
В ролях
Людмила Свитова
Владимир Носик
Владимир Носик
Тамара Семина
Тамара Семина
Никита Быченков
Олег Жданов
Эльдар Лебедев
Эльдар Лебедев
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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4 IMDb
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Сезоны
Яблоневый сад - Сезон 1 Сезон 1
2012, 4 эпизода
 
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