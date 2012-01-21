Анна Андреевна, всю жизнь проработавшая учительницей, выходит на пенсию и покупает дачу в небольшом поселке. Ее соседкой оказывается бывшая доярка Таисия. Разница в образовании и жизненном опыте не мешает им стать близкими подругами: в судьбах женщин находится много общего. Такая же крепкая дружба завязывается между их внуками Димой и Машей. Им не раз предстоит поддерживать друг друга в трудные минуты. Когда на глазах одиннадцатилетней Маши погибает ее мать, Дмитрий изо всех сил старается заботиться о ней. Но вскоре и ему самому понадобится забота Маши: через год в авиакатастрофе гибнут его родители. Проходят годы. Детская привязанность Маши перерастает в настоящую любовь, но Дмитрий женится на другой. Ему предстоит столкнуться с тяжелыми испытаниями, пройдя через которые он наконец поймет, кто его настоящая любовь.