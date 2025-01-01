Меню
Джеймс Ганн
Награды
Награды и номинации Джеймса Ганна
James Gunn
Награды и номинации Джеймса Ганна
Золотая малина 2014
Худший режиссер
Победитель
Худший режиссер
Победитель
Худший сценарий
Победитель
Худший сценарий
Победитель
