Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Новости
Трейлеры
Рецензии
Викторины
Персоны
Киноафиша
Персоны
Джейн Кэмпион
Награды
Награды и номинации Джейн Кэмпион
Jane Campion
О персоне
Фильмография
Новости
Статьи
Награды
Награды и номинации Джейн Кэмпион
Оскар 2022
Лучшая режиссура
Победитель
Лучший фильм
Номинант
Лучший фильм
Номинант
Лучший адаптированный сценарий
Номинант
Оскар 1994
Лучший оригинальный сценарий
Победитель
Лучшая режиссура
Номинант
Каннский кинофестиваль 2013
Золотая карета
Победитель
Золотая карета
Победитель
Каннский кинофестиваль 1993
Золотая пальмовая ветвь
Победитель
Каннский кинофестиваль 1986
Золотая пальмовая ветвь – лучший короткометражный фильм
Победитель
Каннский кинофестиваль 2009
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Каннский кинофестиваль 1989
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Золотой глобус 2022
Лучший режиссёр
Победитель
Лучший сценарий
Номинант
Золотой глобус 1994
Лучший сценарий
Номинант
Лучший режиссёр
Номинант
Primetime Emmy Awards 2013
Outstanding Miniseries or Movie
Номинант
Outstanding Writing for a Miniseries, Movie or a Dramatic Special
Номинант
Outstanding Directing for a Miniseries, Movie or a Dramatic Special
Номинант
Outstanding Miniseries or Movie
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2022
Лучший фильм
Победитель
Лучший фильм
Победитель
Лучшая режиссёрская работа
Победитель
Лучшая режиссёрская работа
Победитель
Лучший адаптированный сценарий
Номинант
BAFTA 2014
Best Director: Fiction
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1994
Лучший фильм
Номинант
Лучший фильм
Номинант
Лучший оригинальный сценарий
Номинант
David Lean Award for Direction
Номинант
Венецианский кинофестиваль 2021
Лучший режиссер
Победитель
Лучший фильм
Номинант
Квир-лев
Номинант
Graffetta d'Oro for Best Film
Номинант
Венецианский кинофестиваль 1999
Elvira Notari Prize
Победитель
Elvira Notari Prize
Победитель
Golden Lion
Номинант
Венецианский кинофестиваль 1996
Best Film
Победитель
Венецианский кинофестиваль 1990
OCIC Award
Победитель
Gingerly Award
Победитель
Little Golden Lion
Победитель
Grand Special Jury Prize
Победитель
Filmcritica "Bastone Bianco" Award
Победитель
Special Golden Ciak
Победитель
Elvira Notari Prize
Победитель
Golden Lion
Номинант
Кинофестиваль в Торонто 1990
Международная премия критиков (FIPRESCI)
Победитель
Кинофестиваль в Торонто 2021
Лучший фильм
Номинант
«Самый честный фильм о предательстве» — этот советский хит не зря так назвали: Басилашвили здесь особенно хорош
А вы догадывались, кто Дин Винчестер из «Сверхъестественного» по знаку зодиака? Ну типичный же…
У семьи Ибрагима-паши после его казни был один исход: род великого визиря был прерван и вовсе не Сулейманом
46 лет назад людей лишили 2-х серий «Места встречи»: почему сцены с пасынком Высоцкого «сократили» перед ТВ-премьерой
Доктор Дум всего лишь прикрытие: главным злодеем фильма «Мстители: Судный день» станет известный всем персонаж
Кузякин - подлец, Шурик - больно правильный: и только этот герой оказался самым унылым в советском кино (по мнению ИИ)
Это тот самый недостающий пазл: в «Очень странные дела» вернули давно забытого персонажа — плохие новости для Векны
Эту сцену в «Операции "Ы"» мужчины не проматывают: она могла и не попасть в фильм – всему виной длинный язык Гайдая
«Неугодная» Одесса: военный фильм с Высоцким цензура СССР забраковала на 20 лет – великий артист так и не дожил до премьеры
Наконец-то вместо Зендеи позвали красотку, она останется с Паркером надолго: инсайдер раскрыл роль Сэди Синк в «Человеке-пауке 4»
Планктон или Сквидвард по знаку зодиака? Создатели «Губки Боба» раскрыли астрологические тайны Бикини Боттом
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино за 1
в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667