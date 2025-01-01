Меню
Майкл Уинтерботтом
Награды
Награды и номинации Майкла Уинтерботтома
Michael Winterbottom
О персоне
Фильмография
Новости
Награды
Награды и номинации Майкла Уинтерботтома
Каннский кинофестиваль 2007
Премия Франсуа Шале
Победитель
Каннский кинофестиваль 2002
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Каннский кинофестиваль 1999
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Каннский кинофестиваль 1997
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2004
Лучший неанглоязычный фильм
Победитель
Alexander Korda Award for Best British Film
Номинант
BAFTA 2013
Лучшая односерийная теледрама
Номинант
BAFTA 2011
Best Situation Comedy
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2007
Лучшая односерийная теледрама
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2006
Alexander Korda Award for Best British Film
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2000
Alexander Korda Award for Best British Film
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1996
Лучшая односерийная теледрама
Номинант
Лучшая односерийная теледрама
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1995
Best Drama Serial
Номинант
Венецианский кинофестиваль 2021
Premio per l'inclusione Edipo Re (Giornate degli Autori)
Победитель
Premio per l'inclusione Edipo Re (Giornate degli Autori)
Победитель
Венецианский кинофестиваль 2003
Лучший фильм
Номинант
Венецианский кинофестиваль 1999
Cinema of the Present - Lion of the Year
Номинант
Tallinn Black Nights Film Festival (PÖFF) 2008
Лучший режиссер
Победитель
Гран При
Номинант
Берлинале 2006
Лучший режиссер
Победитель
Золотой берлинский медведь
Номинант
Берлинале 2003
Золотой берлинский медведь
Победитель
Премия за лучший фильм о мире
Победитель
Соревнование
Победитель
Берлинале 2017
Поколение 14плюс - лучший фильм
Номинант
Берлинале 2010
Золотой берлинский медведь
Номинант
Берлинале 2001
Золотой берлинский медведь
Номинант
Берлинале 1998
Лучший фильм
Номинант
Берлинале 1995
Золотой берлинский медведь
Номинант
«Шеф, все пропало!»: только выросшие на кино СССР вспомнят, чего не хватает на кадрах из 5 фильмов (тест)
