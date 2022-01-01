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Майкл Уинтерботтом
Майкл Уинтерботтом
Michael Winterbottom
О персоне
Фильмография
Майкл Уинтерботтом
Michael Winterbottom
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Дата рождения
29 марта 1961
Возраст
61 год
Знак зодиака
Овен
Карьера
Режиссер, Продюсер, Сценарист
Биография Майкла Уинтерботтома
Родился 29 марта 1961 года. Блэкберн, Великобритания.
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Фильмография Майкла Уинтерботтома
Поездка в Грецию
драма, комедия
2020, Великобритания
6.0
Жадность
драма, комедия
2019, Великобритания
5.0
Гость на свадьбе
триллер
2018, Великобритания
5.0
Поездка в Италию
комедия, драма
2014, Великобритания / Италия
6.0
Лицо ангела
драма
2014, Великобритания / Италия / Испания
6.0
Властелин любви
драма, комедия
2013, Великобритания / США
7.0
Повседневность
драма
2013, Великобритания
6.0
Красавица из трущоб
драма
2012, Великобритания
6.0
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