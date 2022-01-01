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Майкл Уинтерботтом

Michael Winterbottom
Майкл Уинтерботтом
Майкл Уинтерботтом Michael Winterbottom
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Дата рождения
29 марта 1961
Возраст
61 год
Знак зодиака
Овен
Карьера
Режиссер, Продюсер, Сценарист
Биография Майкла Уинтерботтома

Родился 29 марта 1961 года. Блэкберн, Великобритания. 

Фильмография Майкла Уинтерботтома
Поездка в Грецию
Поездка в Грецию
драма, комедия 2020, Великобритания
6.0
Жадность
Жадность
драма, комедия 2019, Великобритания
5.0
Гость на свадьбе
Гость на свадьбе
триллер 2018, Великобритания
5.0
Поездка в Италию
Поездка в Италию
комедия, драма 2014, Великобритания / Италия
6.0
Лицо ангела
Лицо ангела
драма 2014, Великобритания / Италия / Испания
6.0
Властелин любви
Властелин любви
драма, комедия 2013, Великобритания / США
7.0
Повседневность
Повседневность
драма 2013, Великобритания
6.0
Красавица из трущоб
Красавица из трущоб
драма 2012, Великобритания
6.0
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