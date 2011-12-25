Действие происходит в 1949 году. Бывший солдат и следователь Сережа Гастев решает отойти от сыскной деятельности, столкнувшись со сплоченными и нечистыми на руку чиновниками. Борьба за справедливость чуть не заканчиваются для Гастева тюремным заключением. Отчаявшись, герой устраивается педагогом в институт провинциального городка. На любовном фронте у Сергея тоже не все так гладко: отношения с комсомольским лидером Людой Мишиной они вынуждены скрывать. Но даже в этой глуши сыскной талант Гастева пригождается...