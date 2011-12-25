Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Дети тьмы" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер к сериалу Забытый
1 постер
Рейтинги
мало голосов
Оцените
Киноафиша Сериалы Забытый

Забытый (2011 - 2011)

Забытый 16+
Год выпуска 2011
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 51 минута
Телеканал Первый канал
Продолжительность 3 часа 24 минуты
О чем сериал

Действие происходит в 1949 году. Бывший солдат и следователь Сережа Гастев решает отойти от сыскной деятельности, столкнувшись со сплоченными и нечистыми на руку чиновниками. Борьба за справедливость чуть не заканчиваются для Гастева тюремным заключением. Отчаявшись, герой устраивается педагогом в институт провинциального городка. На любовном фронте у Сергея тоже не все так гладко: отношения с комсомольским лидером Людой Мишиной они вынуждены скрывать. Но даже в этой глуши сыскной талант Гастева пригождается...

В ролях
В ролях
Евгений Цыганов
Евгений Цыганов
Ивар Калныньш
Ивар Калныньш
Дарья Мороз
Дарья Мороз
Мария Машкова
Мария Машкова
Алексей Серебряков
Алексей Серебряков
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Забытый - Сезон 1 Сезон 1
2011, 4 эпизода
 
Кадры из сериала
Related video
Эти 3 знака зодиака по-настоящему опасны в гневе: способны на все
Этот тест покажет, какой вы герой мультфильма
Женщины этих 3 знаков Зодиака – самые успешные: они знают себе цену
Тест для эмоциональных россиян: узнайте, насколько вы скандалист
Держитесь подальше: названы 3 знака зодиака, которые с упоением испортят вам жизнь
Три знака Зодиака проведут старость в нищете: есть ли среди них ваш?
Пугачевой на зависть: вы не поверите, как выглядит звезда турецкой эстрады в 76 лет
Какие знаки зодиака живут меньше всего, определили учёные
Деспоты и тираны: если ваш начальник – этого знака Зодиака, вам не повезло
Необычный тест: какой фильм сняли бы о вашей жизни?
Тест: угадаете советского актера по фото?
Тест: что вы помните о жизни в СССР?
Приложение киноафиши