События разворачиваются в начале сороковых годов. В центре сюжета оказывается Аня Петрова — пилот, получивший серьезную травму. Она отправилась в тыл и устроилась на работу инженером на авиационном заводе, где проходят испытание новые воздушные судна «Кречеты». Начальство, не догадываясь о том, через что Аня прошла, приказывают ей вместе с майором Зотовым перегнать самолет в зону боевых действий. Аня хочет вернуться на фронт и одержать победу. Но есть у молодой женщины и личная цель...
Я в Восторге\!!!
Рекомендую всем!