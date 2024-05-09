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Киноафиша Сериалы Редкая птица

Редкая птица (2024 - 2024)

Redkaya ptica 18+
Год выпуска 2024
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 48 минут
Стрим-сервис KION
Продолжительность сериала 3 часа 12 минут

О чем сериал

События разворачиваются в начале сороковых годов. В центре сюжета оказывается Аня Петрова — пилот, получивший серьезную травму. Она отправилась в тыл и устроилась на работу инженером на авиационном заводе, где проходят испытание новые воздушные судна «Кречеты». Начальство, не догадываясь о том, через что Аня прошла, приказывают ей вместе с майором Зотовым перегнать самолет в зону боевых действий. Аня хочет вернуться на фронт и одержать победу. Но есть у молодой женщины и личная цель...

В ролях
В ролях
Сергей Пускепалис
Сергей Пускепалис
Катерина Шпица
Катерина Шпица
Дмитрий Муляр
Дмитрий Муляр
Михаил Тройник
Михаил Тройник
Кирилл Гребенщиков
Кирилл Гребенщиков
Анастасия Цибизова
Анастасия Цибизова
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 1 голос
6.2 IMDb
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Сезоны
Редкая птица - Сезон 1 Сезон 1
2024, 4 эпизода
 
Отзывы о сериале
Киноафиша.инфо 26 октября 2024, 19:20
Сериал вас впечатлил и это здорово 😉 Спасибо, что поделились! 
Светлана Спиридонова (Цыганкова) 25 октября 2024, 20:43
Сериал просто супер//////////////!
Я в Восторге\!!!
Рекомендую всем!
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