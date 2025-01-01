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Мой бедный Марат
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Киноафиша Мой бедный Марат

Спектакль Мой бедный Марат

Постановка
Театр на Таганке. Сцена на Факельном 16+
Возраст 16+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Трогательная история любви и дружбы в нелегкое время

Этот трогательный спектакль переносит зрителя в тяжёлые и трагичные дни Блокады Ленинграда. В центре истории — три человека, оказавшиеся в экстремальных условиях войны, которые переживают духовное родство и взаимные страдания. Несмотря на голод, боль и смерть, они продолжают бороться за жизнь, искать смысл и привязанность.

Любовь, страдания и духовное родство
Любовный треугольник, компромиссы, душевные терзания и мучительные решения становятся частью этой истории, рассказывающей о том, как человеческие судьбы переплетаются в условиях жестокой войны. Череда событий вызывает у героев как желание умереть, так и сожаления о содеянном — вечные вопросы о смысле жизни и выборе, которые актуальны не только в годы войны, но и в любое время.

Режиссёрская лаборатория «Ликбез»
Спектакль, вошедший в репертуар театра через проект «Ликбез», представляет собой глубокое размышление о судьбах людей в условиях Блокады, о духовной силе и о том, как в самых тяжёлых условиях человек может найти любовь и поддержку.

 

Режиссер
Эдгар Закарян
В ролях
Дмитрий Муляр
Дмитрий Муляр
Елена Оболенская
Елена Оболенская
Максим Михалев
Иван Лоскутов
Анастасия Лазукина

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
23 августа
Театр на Таганке. Сцена на Факельном Москва, Александра Солженицына, 17, стр. 5
19:00 от 1000 ₽
21 сентября
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19:00 от 1000 ₽
9 октября
Театр на Таганке. Сцена на Факельном Москва, Александра Солженицына, 17, стр. 5
19:00 от 1000 ₽

Фотографии

Мой бедный Марат Мой бедный Марат Мой бедный Марат Мой бедный Марат Мой бедный Марат Мой бедный Марат

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