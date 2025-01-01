Спектакль Мой бедный Марат

Трогательная история любви и дружбы в нелегкое время

Этот трогательный спектакль переносит зрителя в тяжёлые и трагичные дни Блокады Ленинграда. В центре истории — три человека, оказавшиеся в экстремальных условиях войны, которые переживают духовное родство и взаимные страдания. Несмотря на голод, боль и смерть, они продолжают бороться за жизнь, искать смысл и привязанность.

Любовь, страдания и духовное родство

Любовный треугольник, компромиссы, душевные терзания и мучительные решения становятся частью этой истории, рассказывающей о том, как человеческие судьбы переплетаются в условиях жестокой войны. Череда событий вызывает у героев как желание умереть, так и сожаления о содеянном — вечные вопросы о смысле жизни и выборе, которые актуальны не только в годы войны, но и в любое время.

Режиссёрская лаборатория «Ликбез»

Спектакль, вошедший в репертуар театра через проект «Ликбез», представляет собой глубокое размышление о судьбах людей в условиях Блокады, о духовной силе и о том, как в самых тяжёлых условиях человек может найти любовь и поддержку.