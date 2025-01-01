Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
104 страницы про любовь
Билеты от 1000₽
Киноафиша 104 страницы про любовь

Спектакль 104 страницы про любовь

Постановка
Театр на Таганке 16+
Возраст 16+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Культовая пьеса Эдварда Радзинского

Режиссер Виктория Печерникова представляет свою интерпретацию пьесы Эдварда Радзинского, написанной в 1965 году, которая с тех пор стала культовой. Действие пьесы разворачивается в атмосфере Оттепели, в молодёжном кафе «Комета», где встречаются два героя: Евдокимов, прагматичный сотрудник НИИ, и Наташа, мечтательная стюардесса. На первый взгляд между ними нет ничего общего, кроме контраста их мировоззрений — физики и лирики, но их связывает любовь, которую в те годы считали темой мелкой и второсортной.

Любовь, которая пугает
Печерникова сохраняет дух «оттепели» в своей постановке, пытаясь угадать, способны ли люди XXI века чувствовать ту самую любовь, как герои Радзинского. В пьесе поднимаются вопросы о том, почему люди часто бегут от любви, не ценят моменты «здесь и сейчас», и как мы часто не понимаем, что именно эта любовь и есть все, что нам было дано.

Миф о любви и реальность
Печерникова подчеркивает, что каждая любовь неповторима, но она всегда схожа с предыдущей, как пишет сам Радзинский: «Вы вступаете в эту любовь, как в новый мир, который обещает все и редко дает хоть что-нибудь. Но когда она проходит, вы понимаете, что вам дали все — вы просто этого не поняли». В спектакле соединяются ностальгия по прошлому и размышления о настоящем, о том, как меняется восприятие любви с годами.

Режиссер
Виктория Печерникова
В ролях
Дмитрий Муляр
Дмитрий Муляр
Сергей Кирпичёнок
Надежда Флерова
Павел Левкин
Роман Серков

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
24 августа
Театр на Таганке Москва, Земляной Вал, 76/21
19:00 от 1000 ₽
16 сентября
Театр на Таганке Москва, Земляной Вал, 76/21
19:00 от 1000 ₽

Фотографии

104 страницы про любовь 104 страницы про любовь 104 страницы про любовь 104 страницы про любовь 104 страницы про любовь 104 страницы про любовь 104 страницы про любовь 104 страницы про любовь 104 страницы про любовь 104 страницы про любовь 104 страницы про любовь

В ближайшие дни

#В игре
18+
Комедия
#В игре
27 июля в 19:00 Центральный дом актера
от 2400 ₽
Новые похождения Кота в сапогах
6+
Детский Иммерсивный
Новые похождения Кота в сапогах
5 августа в 15:00 Дом сказок «Жили-были»
от 1000 ₽
Котенок по имени Гав
0+
Детский Кукольный
Котенок по имени Гав
9 сентября в 12:00 Театр детской книги «Волшебная лампа»
от 1500 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше