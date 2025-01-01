Спектакль 104 страницы про любовь

Культовая пьеса Эдварда Радзинского

Режиссер Виктория Печерникова представляет свою интерпретацию пьесы Эдварда Радзинского, написанной в 1965 году, которая с тех пор стала культовой. Действие пьесы разворачивается в атмосфере Оттепели, в молодёжном кафе «Комета», где встречаются два героя: Евдокимов, прагматичный сотрудник НИИ, и Наташа, мечтательная стюардесса. На первый взгляд между ними нет ничего общего, кроме контраста их мировоззрений — физики и лирики, но их связывает любовь, которую в те годы считали темой мелкой и второсортной.

Любовь, которая пугает

Печерникова сохраняет дух «оттепели» в своей постановке, пытаясь угадать, способны ли люди XXI века чувствовать ту самую любовь, как герои Радзинского. В пьесе поднимаются вопросы о том, почему люди часто бегут от любви, не ценят моменты «здесь и сейчас», и как мы часто не понимаем, что именно эта любовь и есть все, что нам было дано.

Миф о любви и реальность

Печерникова подчеркивает, что каждая любовь неповторима, но она всегда схожа с предыдущей, как пишет сам Радзинский: «Вы вступаете в эту любовь, как в новый мир, который обещает все и редко дает хоть что-нибудь. Но когда она проходит, вы понимаете, что вам дали все — вы просто этого не поняли». В спектакле соединяются ностальгия по прошлому и размышления о настоящем, о том, как меняется восприятие любви с годами.