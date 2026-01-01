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Скоро в прокате «Ешь. Молись. Худей»
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Мэриам д'Або
Maryam d'Abo
Киноафиша
Персоны
Мэриам д'Або
Мэриам д'Або
Maryam d'Abo
Дата рождения
27 декабря 1960
Возраст
65 лет
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Актриса, Продюсер, Сценарист
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Комедийный актёр
,
Герой боевиков
Популярные фильмы
7.8
Байки из склепа
(1989)
7.2
Тигры
(2014)
7.2
Она написала убийство
(1984)
Фильмография Мэриам д'Або
4.3
Младенец в корзине
The Baby in the Basket
драма, ужасы, детектив
2025, Великобритания
5.1
Последние слова
Last Words
драма, фантастика
2020, Франция / Италия
7.2
Тигры
Tigers
триллер, драма
2014, Индия / Франция
7
Дориан Грей
Dorian Gray
драма
2009, Великобритания
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ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
4.4
Принц и я: Королевская свадьба
The Prince & Me II: The Royal Wedding
комедия, мелодрама
2006, США
6.2
Ад
Enfer, L`
драма
2005, Франция / Италия / Бельгия / Япония
4.6
Профессионалы
San-Antonio
комедия, боевик
2004, Франция / Италия / Великобритания
4.7
Безликий
The Point Men
боевик, драма
2001, Великобритания / Франция / Люксембург
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