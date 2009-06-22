Сериал «Гимнастки» — это драма о группе талантливых спортсменов, тренирующихся на базе под названием «Рок». Тройка лидеров зала неизменна: упорная Пэйсон Килер, нацеленная побить все рекорды, амбициозная Лорен Таннер, которая завидует лучшей подруге, а также артистичная красавица Кейли Круз. Несмотря на силу воли и дисциплину, девушки остаются все теми же подростками, мечтающими о веселье и отношениях. Однако жизнь главных олимпийских надежд сильно меняется с приходом в центр Эмили Кметко, гения из бедной семьи...