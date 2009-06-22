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Постер к сериалу Гимнастки
Постер к сериалу Гимнастки
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Постер к сериалу Гимнастки
Постер к сериалу Гимнастки
Постер к сериалу Гимнастки
Постер к сериалу Гимнастки
Постер к сериалу Гимнастки
Рейтинги
6.2 Рейтинг IMDb: 7.5
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7 постеров
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Рейтинги
6.2 Рейтинг IMDb: 7.5
Оцените
Киноафиша Сериалы Гимнастки
Гимнастки (2009 - 2012) Make It or Break It 16+
Год выпуска 2009
Страна США
Всего сезонов 3 сезона
Эпизод длится 60 минут
Телеканал FreeForm
Продолжительность 48 часов 0 минут
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О чем сериал

Сериал «Гимнастки» — это драма о группе талантливых спортсменов, тренирующихся на базе под названием «Рок». Тройка лидеров зала неизменна: упорная Пэйсон Килер, нацеленная побить все рекорды, амбициозная Лорен Таннер, которая завидует лучшей подруге, а также артистичная красавица Кейли Круз. Несмотря на силу воли и дисциплину, девушки остаются все теми же подростками, мечтающими о веселье и отношениях. Однако жизнь главных олимпийских надежд сильно меняется с приходом в центр Эмили Кметко, гения из бедной семьи...

В ролях Персонажи
Автор идеи
Холли Соренсен
Холли Соренсен
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Роза Блази
Роза Блази Ronnie Cruz
Сьюзан Уорд
Сьюзан Уорд Chloe Kmetko
Пери Гилпин
Пери Гилпин Kim Keeler
Николь Гэйл Андерсон
Николь Гэйл Андерсон Kelly Parker
Джози Лорен
Джози Лорен Kaylie Cruz
Все актеры и съемочная группа
Сериал находится в подборках
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Сезоны
Гимнастки - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2009, 20 эпизодов
 
Гимнастки - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2010, 20 эпизодов
 
Гимнастки - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
2012, 8 эпизодов
 
Кадры из сериала
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