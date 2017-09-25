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Постер к сериалу Амнезия
Постер к сериалу Амнезия
Постер к сериалу Амнезия
Постер к сериалу Амнезия
Постер к сериалу Амнезия
Постер к сериалу Амнезия
Постер к сериалу Амнезия
Постер к сериалу Амнезия
Рейтинги
7.8 Рейтинг IMDb: 7.2
Оцените
8 постеров
Рейтинги
7.8 Рейтинг IMDb: 7.2
Оцените
Киноафиша Сериалы Амнезия
Амнезия (2017 - 2020) Absentia 16+
Год выпуска 2017
Страна США
Всего сезонов 3 сезона
Эпизод длится 43 минуты
Стрим-сервис Amazon Prime Video
Продолжительность 21 час 30 минут
О чем сериал

Сериал «Амнезия» — криминальное шоу с захватывающим сюжетом. Сотрудница ФБР находится в поисках опасного маньяка, но внезапно исчезает без следа. Через несколько лет ее находят при весьма шокирующих обстоятельствах. Однако что-то случилось с ее памятью: она начисто забыла события после похищения. Теперь ей предстоит выяснить, что же на самом деле произошло. За это время в семейной жизни тоже все перевернулось с ног на голову, ведь супруг завел новые отношения и не готов возвращаться к старым травмам.

Амнезия - трейлер
Амнезия
трейлер
В ролях Персонажи
Автор идеи
Gaia Violo
Matthew Cirulnick
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Нил Джексон Jack Byrne
Наташа Литтл
Наташа Литтл Special Agent Julianne Gunnarsen
Мэттью Ле Невес Special Agent Cal Isaac
Бруно Бичир Dr. Daniel Vega
Стана Катик
Стана Катик Emily Byrne
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Амнезия - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2017, 10 эпизодов
 
Амнезия - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2019, 10 эпизодов
 
Амнезия - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
2020, 10 эпизодов
 
Кадры из сериала
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