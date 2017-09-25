Сериал «Амнезия» — криминальное шоу с захватывающим сюжетом. Сотрудница ФБР находится в поисках опасного маньяка, но внезапно исчезает без следа. Через несколько лет ее находят при весьма шокирующих обстоятельствах. Однако что-то случилось с ее памятью: она начисто забыла события после похищения. Теперь ей предстоит выяснить, что же на самом деле произошло. За это время в семейной жизни тоже все перевернулось с ног на голову, ведь супруг завел новые отношения и не готов возвращаться к старым травмам.