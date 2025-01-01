Меню
Награды
Награды и номинации Алена Рене
Alain Resnais
Награды и номинации Алена Рене
Каннский кинофестиваль 2014
Золотая карета
Победитель
Золотая карета
Победитель
Каннский кинофестиваль 2009
Специальная награда
Победитель
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Каннский кинофестиваль 1980
Премия ФИПРЕССИ
Победитель
Главный приз жюри
Победитель
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Каннский кинофестиваль 1959
Соревнование
Победитель
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Каннский кинофестиваль 2012
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Каннский кинофестиваль 1974
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Золотой глобус 1952
Special Award
Победитель
Special Award
Победитель
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1961
UN Award
Победитель
Best Film from any Source
Номинант
UN Award
Номинант
Венецианский кинофестиваль 2006
Лучший режиссер
Победитель
Golden Lion
Номинант
Венецианский кинофестиваль 1995
Career Golden Lion
Победитель
Венецианский кинофестиваль 1989
Best Film
Победитель
Best Film
Победитель
Golden Lion
Номинант
Венецианский кинофестиваль 1980
AGIS Award
Победитель
Венецианский кинофестиваль 1963
UNICRIT Award
Победитель
Golden Lion
Номинант
Венецианский кинофестиваль 1961
Golden Lion
Победитель
Венецианский кинофестиваль 1948
CIDALC Award
Победитель
Венецианский кинофестиваль 1984
Golden Lion
Номинант
Венецианский кинофестиваль 1983
Golden Lion
Номинант
Берлинале 2014
Премия Альфреда Бауэра
Победитель
Соревнование
Победитель
Золотой берлинский медведь
Номинант
Лучший сценарий
Номинант
Берлинале 1998
Серебряный Берлинский Медведь
Победитель
Серебряный Берлинский Медведь
Победитель
Лучший фильм
Номинант
Берлинале 1994
Выдающееся одиночное достижение
Победитель
Золотой берлинский медведь
Номинант
