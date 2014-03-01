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Ален Рене

Alain Resnais
Ален Рене
Ален Рене Alain Resnais
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Дата рождения
3 июня 1922
Возраст
91 год
Знак зодиака
Близнецы
Дата смерти
1 марта 2014
Карьера
Режиссер, Сценарист
Биография Алена Рене

Родился 3 июня 1922 года. Ванн, Франция.

Фильмография Алена Рене
Вы еще ничего не видели
Вы еще ничего не видели
драма 2012, Франция
6.0
Дикие травы
Дикие травы
драма, мелодрама 2009, Франция / Италия
6.0
Сердца
Сердца
мелодрама, драма 2006, Франция / Италия
6.0
Только не в губы
Только не в губы
мелодрама, мюзикл, комедия 2003, Франция
5.0
Знакомая песня
Знакомая песня
драма, комедия, мюзикл 1997, Франция / Великобритания / Швейцария
6.0
Мелодрама
Мелодрама
драма 1986, Франция
7.0
Мой американский дядюшка
Мой американский дядюшка
мелодрама, драма, комедия 1980, Франция
7.0
Провидение
Провидение
драма 1977, Франция / Швейцария / Великобритания
7.0
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