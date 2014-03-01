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Ален Рене
Ален Рене
Alain Resnais
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Ален Рене
Alain Resnais
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Дата рождения
3 июня 1922
Возраст
91 год
Знак зодиака
Близнецы
Дата смерти
1 марта 2014
Карьера
Режиссер, Сценарист
Биография Алена Рене
Родился 3 июня 1922 года. Ванн, Франция.
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Фильмография Алена Рене
Вы еще ничего не видели
драма
2012, Франция
6.0
Дикие травы
драма, мелодрама
2009, Франция / Италия
6.0
Сердца
мелодрама, драма
2006, Франция / Италия
6.0
Только не в губы
мелодрама, мюзикл, комедия
2003, Франция
5.0
Знакомая песня
драма, комедия, мюзикл
1997, Франция / Великобритания / Швейцария
6.0
Мелодрама
драма
1986, Франция
7.0
Мой американский дядюшка
мелодрама, драма, комедия
1980, Франция
7.0
Провидение
драма
1977, Франция / Швейцария / Великобритания
7.0
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