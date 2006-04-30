В 1920 году в Живерни к единственному оставшемуся в живых импрессионисту - Клоду Моне - приезжает молодой репортер Франсуа Тибор Жисан, чтобы узнать как начиналось то, что впоследствии стало именоваться импрессионизмом. Моне вспоминает, как в 1862 году прибыл в Париж из Гавра, как в мастерской именитого академика Глейра познакомился и подружился с Ренуаром и Базилем, как мечтал познакомиться Эдуардом Мане, как к ним примкнул Дега. Вспоминает, как встретился со своей будущей женой Камиллой, как родился его сын, как они бедствовали, как ему удалось избежать призыва в армию во время франко-прусской войны, на которой погиб его друг Базиль. Моне вспоминает, как появилась его работа «Впечатление. Восход солнца».