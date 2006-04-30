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Постер сериала Импрессионисты
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Киноафиша Сериалы Импрессионисты

Импрессионисты (2006 - 2006)

The Impressionists 18+
Год выпуска 2006
Страна Великобритания
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 60 минут
Телеканал BBC One
Продолжительность сериала 3 часа 0 минут

О чем сериал

В 1920 году в Живерни к единственному оставшемуся в живых импрессионисту - Клоду Моне - приезжает молодой репортер Франсуа Тибор Жисан, чтобы узнать как начиналось то, что впоследствии стало именоваться импрессионизмом. Моне вспоминает, как в 1862 году прибыл в Париж из Гавра, как в мастерской именитого академика Глейра познакомился и подружился с Ренуаром и Базилем, как мечтал познакомиться Эдуардом Мане, как к ним примкнул Дега. Вспоминает, как встретился со своей будущей женой Камиллой, как родился его сын, как они бедствовали, как ему удалось избежать призыва в армию во время франко-прусской войны, на которой погиб его друг Базиль. Моне вспоминает, как появилась его работа «Впечатление. Восход солнца».

В ролях
В ролях
Ричард Армитедж
Ричард Армитедж
Джулиан Гловер
Джулиан Гловер
Себастьян Арместо
Себастьян Арместо
Уильям Кин
Аманда Рут
Аманда Рут
Джеймс Лэнс
Джеймс Лэнс
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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8.1 IMDb
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Сезоны
Импрессионисты - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2006, 3 эпизода
 
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