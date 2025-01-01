Меню
Джулиан Гловер
Награды
Награды и номинации Джулиан Гловер
Julian Glover
О персоне
Фильмография
Новости
Статьи
Награды
Награды и номинации Джулиан Гловер
Премия Гильдии киноактеров США 2015
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2012
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
