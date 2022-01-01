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Болезнь любви
Киноафиша Фильмы Болезнь любви
Maladie d'amour / Malady of Love

Болезнь любви, 1987

1987 / Франция
7.6 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.6
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О фильме

Юной красавице Джульетте предстоит нелегкий выбор: ее руки добиваются сразу двое интересных мужчин. Один – Рауль – светило онкологии и большой шутник, второй – Клеман - его достойный ученик и многообещающий ученый. В борьбе за благосклонность Джульетты они порой заходят столь далеко, что неизбежно ранят нежные души девушки. Изможденная переживаниями, она заболевает, причем врачи не понимают, каким недугом она поражена. Может быть, это избыток чувств, но не менее вероятно, что болезнь ее – от недостатка истинной любви.

7.6 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.6
Продолжительность 2 часа 3 минуты
Год выпуска 1987
Режиссер
Жак Дере
В ролях
Настасья Кински
Настасья Кински
Мишель Пикколи
Мишель Пикколи
Жан-Юг Англад
Жан-Юг Англад
Жан-Клод Бриали
Жан-Клод Бриали
Суад Амиду
Суад Амиду
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Болезнь любви 1 постер
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