Болезнь любви, 1987

Юной красавице Джульетте предстоит нелегкий выбор: ее руки добиваются сразу двое интересных мужчин. Один – Рауль – светило онкологии и большой шутник, второй – Клеман - его достойный ученик и многообещающий ученый. В борьбе за благосклонность Джульетты они порой заходят столь далеко, что неизбежно ранят нежные души девушки. Изможденная переживаниями, она заболевает, причем врачи не понимают, каким недугом она поражена. Может быть, это избыток чувств, но не менее вероятно, что болезнь ее – от недостатка истинной любви.