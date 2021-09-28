«Ла-Брея» — американский сериал, повествующий о загадочной воронке, развернувшейся в центре Города Ангелов. Эта воронка засасывает в себя каждого, кто оказался у нее на пути. В нее также попадают здания, деревья и даже целые водоемы. Все, кто оказывается по ту сторону реальности, попадают в странный первобытный мир, где действуют законы выживания. Все, кто хочет продержаться до утра, должны их соблюдать, иначе быть беде. Главные герои «Ла-Бреи» — дружная семья, которая вынужденно оказывается разделена из-за появления воронки.