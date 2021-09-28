Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Клаустрофобы. Долина дьявола" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер к сериалу Ла-Брея
Постер к сериалу Ла-Брея
Постер к сериалу Ла-Брея
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 5.6
Оцените
3 постера
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 5.6
Оцените
Киноафиша Сериалы Ла-Брея
Ла-Брея (2021 - …) La Brea
Год выпуска 2021
Страна США
Всего сезонов 2 сезона
Эпизод длится 60 минут
Телеканал NBC
Продолжительность 11 часов 0 минут
О чем сериал

«Ла-Брея» — американский сериал, повествующий о загадочной воронке, развернувшейся в центре Города Ангелов. Эта воронка засасывает в себя каждого, кто оказался у нее на пути. В нее также попадают здания, деревья и даже целые водоемы. Все, кто оказывается по ту сторону реальности, попадают в странный первобытный мир, где действуют законы выживания. Все, кто хочет продержаться до утра, должны их соблюдать, иначе быть беде. Главные герои «Ла-Бреи» — дружная семья, которая вынужденно оказывается разделена из-за появления воронки.

Ла-Брея - трейлер
Ла-Брея
трейлер
В ролях Персонажи
Автор идеи
Дэвид Аппелбаум
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Джон Седа
Джон Седа
Чике Оконкво
Чике Оконкво
Айони Скай
Айони Скай Jessica Harris
Оуэн Мэкен
Оуэн Мэкен Gavin Wolcott
Натали Зи
Натали Зи Eve Wolcott
Все актеры и съемочная группа
Дата выхода новых серий 2-го сезона сериала «Ла-Брея»
TBH
Сезон 2 Серия 1
27 сентября 2022
График выхода новых серий
Сезоны
Ла-Брея - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2021, 10 эпизодов
 
Ла-Брея - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2022, 1 эпизод
 
Кадры из сериала
Related video
Жестокий урок: как Рязанов поставил на колени народного артиста СССР
Какой ваш возраст на самом деле? Этот тест любого может застать врасплох!
Поплатятся за ошибки молодости: 4 знака Зодиака к старости останутся ни с чем
«Кто ей вернет здоровье?»: россиянам напомнили о подвиге Пугачевой
Что-то не так с русскими детьми: «Ежик в тумане» поразил итальянцев
Сбежавший в США Крамаров умер так, как боялся больше всего
Не поверите, в чем обвиняли «Спокойной ночи, малыши!»
Олимпийская чемпионка жалуется на маленькую пенсию: «Где-то, наверное, 85-90 тысяч»
Ахнете: вот как изменился пухлощекий Перепечко из «Кадетства»
Свадебный зал вместо гостиной: иностранцы высмеяли особняк Малышевой
«Врагу не пожелаешь»: вот о какой драме много лет молчала Заворотнюк
Опорочили Турцию: какие две ошибки не простили «Великолепному веку»
Приложение киноафиши