Деннис Хейсберт
Награды
Награды и номинации Денниса Хейсбёрта
Dennis Haysbert
О персоне
Фильмография
Новости
Награды
Награды и номинации Денниса Хейсбёрта
Золотой глобус 2003
Лучший актёр второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2005
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2003
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
