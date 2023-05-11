Мексиканский иммигрант придумывает знаменитые снеки в трейлере фильма «Обжигающе горячий»

Киностудия Searchlight Pictures выпустила дебютный трейлер духоподъемной биографической комедии «Обжигающе горячий» (Flamin’ Hot). В фильме изложена история создания знаменитых снеков Hot Cheetos. Картина является полнометражным режиссерским дебютом актрисы Евы Лонгории («Отчаянные домохозяйки»).

Главный герой — обыкновенный мексиканский иммигрант Ричард Монтаньес (Джесси Гарсиа), работающий сторожем на заводе по производству пищевых продуктов. Однажды ему в голов приходит светлая мысль — приправить хрустящие снеки порошком чили. Вдохновившись своей народной кухней для создания острой закуски, он пытается протолкнуть данную идею, но прежде ему необходимо перехитрить корпоративных саботажников.

Монтаньес в итоге стал известным бизнесменом и знаковой фигурой, однако достоверность его истории еще в 2021 году опровергла компания Frito Lay. Согласно официальным лицам, Монтаньес действительно внес большой вклад, но в целом продукт был разработан отдельной командой их сотрудников.

В остальной актерский состав вошли Тони Шэлуб, Мэтт Уолш, Бобби Сото, Деннис Хейсберт, Лора Каннингэм, Питер Дисет, Ванесса Мартинес, Пепе Серна и Эмилио Ривера. Сценаристами выступили Льюис Колик («Октябрьское небо») и Линда Ивет Чавез («Мой шумный дом»).

Премьера «Обжигающе горячего» состоится 9 июня эксклюзивно на сервисах Hulu и Disney+.