Светлый праздник превращается в кровавую бойню в тизере хоррора «День благодарения»

Студия Sony Pictures представила дебютный тизер кровавого слэшера Элая Рота «День благодарения», основанного на фейковом трейлере из дилогии «Грайндхаус». Кинематографист флиртовал с идеей картины порядка 15 лет, а теперь она наконец выходит на большие экраны.

Действие разворачивается в небольшом городке Плимут, расположенном в штате Массачусетс. В канун Дня благодарения местное население сотрясает череда зверских убийств, из-за чего светлому национальному празднику приходит конец. Таинственный маньяк начинает убивать жителей города одного за другим. Судя по ролику, фильм в деталях придерживается сюжета стилизованного трейлера из дилогии Роберта Родригеса и Квентина Тарантино.

Сценарий вместе с постановщиком разработал Джефф Ренделл — автор оригинального трейлера. По словам Рота, съемки длились всего 18 дней. Из-за конфликтов графиков ему даже пришлось доверить коллеге Тиму Миллеру («Дэдпул») двухнедельную досъемку находившейся в параллельном производстве экранизации видеоигры «Бордерлендс». Ведущие роли в хорроре сыграли Патрик Демпси, Эддисон Рэй, Джина Гершон, Майло Манхейм, Нелл Верлак, Карен Клише, Крис Сэндифорд, Тим Диллон и Томасо Санелли.

Премьера «Дня благодарения» состоится 17 ноября.