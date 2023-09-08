Светлый праздник превращается в кровавую бойню в тизере хоррора «День благодарения»
Слэшер Элая Рота основан на фейковом трейлере из дилогии «Грайндхаус».
Студия Sony Pictures представила дебютный тизер кровавого слэшера Элая Рота «День благодарения», основанного на фейковом трейлере из дилогии «Грайндхаус». Кинематографист флиртовал с идеей картины порядка 15 лет, а теперь она наконец выходит на большие экраны.
Действие разворачивается в небольшом городке Плимут, расположенном в штате Массачусетс. В канун Дня благодарения местное население сотрясает череда зверских убийств, из-за чего светлому национальному празднику приходит конец. Таинственный маньяк начинает убивать жителей города одного за другим. Судя по ролику, фильм в деталях придерживается сюжета стилизованного трейлера из дилогии Роберта Родригеса и Квентина Тарантино.
Сценарий вместе с постановщиком разработал Джефф Ренделл — автор оригинального трейлера. По словам Рота, съемки длились всего 18 дней. Из-за конфликтов графиков ему даже пришлось доверить коллеге Тиму Миллеру («Дэдпул») двухнедельную досъемку находившейся в параллельном производстве экранизации видеоигры «Бордерлендс». Ведущие роли в хорроре сыграли Патрик Демпси, Эддисон Рэй, Джина Гершон, Майло Манхейм, Нелл Верлак, Карен Клише, Крис Сэндифорд, Тим Диллон и Томасо Санелли.
Премьера «Дня благодарения» состоится 17 ноября.