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День благодарения
Thanksgiving
День благодарения, 2023
2023 / Канада / США
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Продолжительность
1 час 47 минут
Год выпуска
2023
Премьера в мире
17 ноября 2023
Возраст
18+
Режиссер
Элай Рот
В ролях
Рик Хоффман
Джина Гершон
Патрик Демпси
Карен Клише
Дженна Уоррен
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Светлый праздник превращается в кровавую бойню в тизере хоррора «День благодарения»
Слэшер Элая Рота основан на фейковом трейлере из дилогии «Грайндхаус».
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8 сентября 2023 13:12
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