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День благодарения, 2023

2023 / Канада / США
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Продолжительность 1 час 47 минут
Год выпуска 2023
Премьера в мире 17 ноября 2023
Возраст 18+
Режиссер
Элай Рот
Элай Рот
В ролях
Рик Хоффман
Рик Хоффман
Джина Гершон
Джина Гершон
Патрик Демпси
Патрик Демпси
Карен Клише
Дженна Уоррен
Все актеры и съемочная группа
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Светлый праздник превращается в кровавую бойню в тизере хоррора «День благодарения» Слэшер Элая Рота основан на фейковом трейлере из дилогии «Грайндхаус».
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8 сентября 2023 13:12
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