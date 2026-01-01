Оповещения от Киноафиши
Постер фильма Жадная порода
Киноафиша Фильмы Жадная порода

Жадная порода

Breed of Greed 18+
О фильме

После странной кончины главы семейства Вендолин, владеющего крупной фармацевтической компанией, его родственники вынужденно собираются вместе. Представители алчного семейства не жалуют друг друга и активно ведут борьбу за многомиллионное наследство. Тем временем старинное проклятие начинает преследовать их, карая за жадность. Семья сколотила огромное состояние на производстве обезболивающих препаратов, однако никакие лекарства не смогут облегчить те страдания, которые им вскоре предстоит пережить.

Страна США
Продолжительность 1 час 45 минут
Год выпуска 2025
Производство Breed of Greed 1, Mythic Films, Voodoo Production Services
Другие названия
Breed of Greed
Режиссер
Ralph Hemecker
В ролях
Cooper Drippe
Адриан Энскоу
Адриан Энскоу
Джина Гершон
Джина Гершон
Chelsea Gilligan
Sam Ashby
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

4.6
Оцените 11 голосов
4 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие фильмы 2025 года 
Жадная порода - смотреть в онлайн-кинотеатре

Жадная порода

Отзывы о фильме

Кадры из фильма
