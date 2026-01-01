После странной кончины главы семейства Вендолин, владеющего крупной фармацевтической компанией, его родственники вынужденно собираются вместе. Представители алчного семейства не жалуют друг друга и активно ведут борьбу за многомиллионное наследство. Тем временем старинное проклятие начинает преследовать их, карая за жадность. Семья сколотила огромное состояние на производстве обезболивающих препаратов, однако никакие лекарства не смогут облегчить те страдания, которые им вскоре предстоит пережить.