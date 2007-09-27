Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Пес-самурай и город кошек" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Хейма
Киноафиша Фильмы Хейма
Heima

Хейма, 2007

2007 / Исландия
7.5 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 8.5
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
О фильме

Летом 2006 года главная исландская группа XXI века, Sigur Rós, отыграла серию концертов на своей родине. Став кульминацией в раскрутке альбома “Takk...”, этот неафишированный исландский тур заново открыл всемирноизвестных музыкантов для их соотечественников. Играя в заброшенных рыбных заводах, молодежных центрах, полях и пещерах, группа поделилась своим искусством с новой публикой: ученики начальных классов, праздношатающиеся польские строители, любопытные старожили деревушек и многодетные мамы собирались вместе и слушали музыку. Все эти большие и маленькие выступления были засняты, став редкой возможностью заглянуть в мир одной из самых застенчивых групп в мире, захваченной врасплох в среде естественного обитания.

Нескончаемый водопад вопросов о том, как исландская природа повлияла на музыку Sigur Rós стал уже журналистским клише вместе с распросами о ледниках, гейзерах и стадах овец. Но, не смотря на кажущуюся банальность этих топографических мотивов, музыканты неотделимо связаны с этими бескрайними снежными пространствами, черными пляжами и маленькими городками, которых нет на карте. Поэтому мысль о том, что первый фильм о группе обречен быть снятым в Исландии, напрашивалась сама собой.
Итак, 15 выступлений спустя, родилась “Heima”. 
Heima - это “Родина” и “дóма” по-исландски.
Heima - это попытка сделать фильм таким же насыщенным как эпос и кратким как песня. Heima - это единственная возможность увидеть Sigur Rós на большом экране.

7.5 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 8.5
Продолжительность 1 час 37 минут
Год выпуска 2007
Премьера в мире 27 сентября 2007
Постер фильма Хейма 2 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
10 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Месть Банши
Месть Банши
2022, США, боевик, триллер
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Страна Саша
Страна Саша
2022, Россия, мелодрама, комедия
Кощей. Похититель невест
Кощей. Похититель невест
2022, Россия, анимация, комедия
Первая любовь
Первая любовь
2022, США, мелодрама
Related video
Американские «ночные бабочки» ополчились на русскую актрису: вот в чем дело
Как это допустили в СССР? Правда о «Белом солнце пустыни» вышла наружу
Такого не ожидал никто: Акиньшина не стала молчать о происходящем на съемках
Экс-супруг огорошил признанием после примирения с Гагариной: «Открыт для предложений»
«Утянулась до невозможности»: блеснувшую в купальнике Семенович подняли на смех
Скрыть не удалось: округлившуюся Алсу заподозрили в беременности
Их не проведешь: эти 4 знака Зодиака видят людей насквозь
Не дружит с головой: иностранцы подняли на смех «Малыша и Карлсона»
Не «райский» отдых: Лера Кудрявцева столкнулась с новой бедой
Без фильтров и макияжа: 53-летняя Варум засветилась на публике
Отправился за границу не один: вот с кем путешествует Керем Бюрсин
Сложный тест на советские мультфильмы: только те, кто рос в СССР, смогут пройти на 10 из 10
Приложение киноафиши