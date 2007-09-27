Хейма, 2007

Летом 2006 года главная исландская группа XXI века, Sigur Rós, отыграла серию концертов на своей родине. Став кульминацией в раскрутке альбома “Takk...”, этот неафишированный исландский тур заново открыл всемирноизвестных музыкантов для их соотечественников. Играя в заброшенных рыбных заводах, молодежных центрах, полях и пещерах, группа поделилась своим искусством с новой публикой: ученики начальных классов, праздношатающиеся польские строители, любопытные старожили деревушек и многодетные мамы собирались вместе и слушали музыку. Все эти большие и маленькие выступления были засняты, став редкой возможностью заглянуть в мир одной из самых застенчивых групп в мире, захваченной врасплох в среде естественного обитания.

Нескончаемый водопад вопросов о том, как исландская природа повлияла на музыку Sigur Rós стал уже журналистским клише вместе с распросами о ледниках, гейзерах и стадах овец. Но, не смотря на кажущуюся банальность этих топографических мотивов, музыканты неотделимо связаны с этими бескрайними снежными пространствами, черными пляжами и маленькими городками, которых нет на карте. Поэтому мысль о том, что первый фильм о группе обречен быть снятым в Исландии, напрашивалась сама собой.

Итак, 15 выступлений спустя, родилась “Heima”.

Heima - это “Родина” и “дóма” по-исландски.

Heima - это попытка сделать фильм таким же насыщенным как эпос и кратким как песня. Heima - это единственная возможность увидеть Sigur Rós на большом экране.