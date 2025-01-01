Меню
Акира Куросава
Награды
Награды и номинации Акиры Куросавы
Akira Kurosawa
О персоне
Фильмография
Новости
Статьи
Фотографии
Награды
Вопросы и ответы
Награды и номинации Акиры Куросавы
Оскар 1990
Honorary Award
Победитель
Honorary Award
Победитель
Оскар 1986
Лучшая режиссура
Номинант
Каннский кинофестиваль 1980
Золотая пальмовая ветвь
Победитель
Каннский кинофестиваль 1956
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1987
Best Foreign Language Film
Победитель
Best Foreign Language Film
Победитель
Лучший адаптированный сценарий
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1981
Best Direction
Победитель
Лучший фильм
Номинант
Венецианский кинофестиваль 1982
Career Golden Lion
Победитель
Венецианский кинофестиваль 1971
OCIC Award
Победитель
Венецианский кинофестиваль 1965
San Giorgio Prize
Победитель
OCIC Award
Победитель
Golden Lion
Номинант
Венецианский кинофестиваль 1954
Silver Lion
Победитель
Golden Lion
Номинант
Венецианский кинофестиваль 1951
Golden Lion
Победитель
Italian Film Critics Award
Победитель
Венецианский кинофестиваль 1963
Golden Lion
Номинант
Венецианский кинофестиваль 1961
Golden Lion
Номинант
Венецианский кинофестиваль 1957
Golden Lion
Номинант
ММКФ 1979
Почетный приз
Победитель
ММКФ 1975
Премия ФИПРЕССИ
Победитель
Золотой приз
Победитель
Берлинале 1959
Лучший режиссер
Победитель
Премия ФИПРЕССИ
Победитель
Золотой берлинский медведь
Номинант
Берлинале 1954
Специальный приз Сената Берлина
Победитель
Соревнование
Номинант
Берлинале 1961
Золотой берлинский медведь
Номинант
